شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يواجه الاتحاد السكندري .. والأهلي يستضيف الوصل والان مع التفاصيل

الخليج 365- تختتم منافسات دور ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال لكرة القدم مساء اليوم الاثنين بمواجهتين مثيرتين أطرافها أندية سعودية هما الهلال والأهلي.

في الإسكندرية يحل الهلال السعودي ضيفًا على نظيره الاتحاد السكندري المصري على أرض ملعب برج العرب.

الهلال يخوض اللقاء بعد أن وضع قدمًا في بلوغ نصف النهائي خلال شوط أول انتهى بالرياض 3/ 0 لصالح الأزرق، وبالتالي يخوض الشوط الثاني بروح معنوية عالية وارتياح نظرًا لفارق الأهداف الذي حققه، كما يسعى لإبطال أي مفاجأة قد تحدث مبكرًا من قِبل الاتحاد.

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في المقابل فإن الاتحاد يخوض اللقاء متسلحًا بعاملي الأرض والجمهور، ويأمل مسح الصورة السيئة التي ظهر بها في لقاء الذهاب، وسيلعب لعدم خسارة اللقاء.

وفي المواجهة الثانية يستضيف الأهلي السعودي نظيره الوصل الإماراتي على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

الأهلي يسعى لتحقيق الفوز أو التعادل الإيجابي 1/1 وسط دعم جماهيره، كما أن التعادل السلبي سيدفع الأهلي لنصف النهائي، حيث انتهى لقاء الذهاب 2/2 .

فيما يأمل الوصل كسب المواجهة بفارق هدف وخطف بطاقة التأهل من فم الأهلي.