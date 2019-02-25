شكرا لقرائتكم خبر عن 30 لاعبًا فى قائمة الهلال بدوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل

الخليج 365- أعلن نادي الهلال، مساء أمس الأحد، قائمة الفريق الأول لكرة القدم، التي ستمثل النادي في بطولة دوري أبطال آسيا، وضمت القائمة الآسيوية للهلال أربعة لاعبين أجانب.

ووفقًا لما أعلنه النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، فإن القائمة الآسيوية تضم ثلاثين لاعبًا هم، في حراسة المرمى: «عبدالله المعيوف، ومروان الحيدري، ومحمد الواكد، ونواف الغامدي».

وفي الدفاع: «محمد البريك، وعلي البليهي، وياسر الشهراني، وحسن كادش، وأحمد شراحيلي، والأسترالي ميلوس ديجينيك، ومحمد جحفلي، وليد الأحمد، ومحمد سالم».

وفي الوسط: «البرازيلي كارلوس إدواردو، وعبدالملك الخيبري، وسلمان الفرج، وعبدالله عطيف، ومحمد الشلهوب، وناصر الدوسري، ونواف العابد، وهتان باهبري، ومحمد كنو، وسالم الدوسري، ومنصور البيشي، ونواف شراحيلي، وذعار العتيبي، والإيطالي سيباستيان جوفينكو».

أما الهجوم، فيضم كلًا من: «عبدالرحمن اليامي، والفرنسي بافيتيمبي جوميز، وخالد الجبيع».

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هذا، ويتواجد فريق الهلال حاليًا في مدينة الإسكندرية المصرية التي تحتضن لقاءه مع فريق الاتحاد السكندري في إياب دور الثمانية ببطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال، ويأمل الهلال في أن يتمكن من تخطي منافسه المصري في سعيه للتأهل للدور قبل النهائي للبطولة.

وفي شأن آخر، اتخذت إدارة نادي الهلال قرارًا بتعيين سلمان بن عبدالرحمن الغنام، مديرًا للإدارة القانونية، ووصفت إدارة الهلال، الغنام بأنه من الكفاءات الإدارية المتميزة في مجال المحاماة والاستشارات القانونية.

وسرد حساب الهلال على «تويتر» مميزات الغنام، فقال إنه يحمل شهادة البكالوريوس في القانون، والماجستير في القانون التجاري من جامعة لندن، كما عمل مستشارًا قانونيًا في النادي منذ عام 2015، إضافة لعمله كمحام ومستشار قانوني لعدد من مكاتب المحاماة الدولية والشركات المساهمة، وهو يعمل حاليًا مديرًا لإدارة العقود والشؤون القانونية في الهيئة العامة للزكاة والدخل.

وأوضح «الهلال» أن قرار تعيين سلمان بن عبدالرحمن الغنام مديرًا للإدارة القانونية، يأتي في إطار حرص مجلس إدارة النادي برئاسة الأمير محمد بن فيصل، على تعزيز جودة العمل القانوني بالنادي، وتدعيمه بأفضل الخبرات القانونية؛ وذلك بهدف حفظ حقوق النادي التعاقدية قانونيًا، إضافة إلى حفظ حقوقه النظامية وتتبع المسيئين للكيان عبر الجهات الرسمية.