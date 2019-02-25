شكرا لقرائتكم خبر عن نابولي عن يوفنتوس؟ سنرى ما سيحدث على سان باولو والان مع التفاصيل

الخليج 365-

حقق فريق نابولي فوز غالي وكبير على مضيفه بارما بنتيجة أربعة أهداف مقابل لا شيء, في اللقاء الذي أحتضنه ملعب

ملعب اينيو تارديني

, ضمن إطار مباريات الأسبوع الخامس والعشرون من مسابقة الدوري الإيطالي "الكالتشيو".

وجاءت أهداف المباراة الأولى في الدقيقة 19 من الشوط الأول عن طريق اللاعب بيوتر زيلينسكي, وفي الدقيقة السادسة والثلاثون أضاف الدولي البولندي أركاديوز ميليك الهدف الثاني للضيوف, قبل أن يعود اللاعب نفسه يوقع بالهدف الثاني الشخصي له والثالث لفريقه في الدقيقة 73, ويختتم الجزائري الشاب آدم وناس أهداف نابولي في الدقيقة 82.

وصرح البولندي لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا" أنه قبل أي شيء سعيد للغاية بالفوز, حيث جاء بعد تعادلين وكان فوز مستحق, إلى جانب سعادته أنه سيواجه يوفنتوس الأسبوع القادم وسيحارب هو وزملاؤه من أجل الخروج من المباراة وفي جعبتهم الثلاث نقاط.

وواصل "هذه المباريات خاصة ونريد أن نقدم للجمهور مباراة كبيرة على سان باولو, نحن نبتعد عن يوفنتوس بعدد كبير من النقاط لكن سنقاتل خلال المباريات القليلة القادمة ونرى بعد ذلك ما يحدث, أعتقد انه يجب ان أوجه الشكر للجهاز الفني بأكمله لقد ساعدوني في تنفيذ الركلة, أخبروني أنهم في بارما يحبون القفز لذلك وضعتها من تحت أقدامهم".

ويحتل نابولي المركز الثاني برصيد 56 نقطة خلف صاحب الصدارة يوفنتوس والذي يملك في رصيده 69 نقطة.