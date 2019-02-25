انت الان تتابع كيف علق النجوم على واقعة كيبا وساري؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

بدا أن كيبا أريزابالاجا يتحدى بشكل علني مدربه ماوريسيو ساري.. حيث رفض استبداله قرب نهاية الوقت الإضافي.. وكانت هذه واحدة من أغرب الوقائع التي يشهدها ويمبلي

أحرج كيبا أريزابالاجا، حارس مرمى تشيلسي، المدير الفني للفريق ماوريسيو ساري، خلال مباراة مانشستر سيتي، على ملعب ويمبلي في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، ففي الدقيقة 30 من الشوط الثاني الإضافي، سقط كيبا على الأرض متأثرا بإصابة عضلية، ليقرر ساري استبداله، وقام باستدعاء الحارس الأرجنتيني ويلي كاباييرو، إلا أن أريزابالاجا رفض الانصياع لأوامر مدربه، وتدخل حكم المباراة في الأمر وذهب للتشاور مع ساري ومعاونه جيانفرانكو زولا، وسط رفض تام من أريزابالاجا للخروج من الملعب.

وفقد ماوريسيو ساري أعصابه وكاد أن يمزق ملابسه، بل وتوجه إلى النفق المؤدي إلى غرف خلع الملابس قبل أن يعود مجددا ليستكمل اللقاء، وسط دهشة كبيرة من زولا وعصيان تام من كيبا وحزن واضح على ملامح ويلي كاباييرو، الذي بقى على الخط، وضاع أمله في الدفاع عن تشيلسي في ركلات الترجيح. وتوج فريق مانشستر سيتي بأول

وفقد ماوريسيو ساري أعصابه وكاد أن يمزق ملابسه، بل وتوجه إلى النفق المؤدي إلى غرف خلع الملابس قبل أن يعود مجددا ليستكمل اللقاء، وسط دهشة كبيرة من زولا وعصيان تام من كيبا وحزن واضح على ملامح ويلي كاباييرو، الذي بقى على الخط، وضاع أمله في الدفاع عن تشيلسي في ركلات الترجيح.

وتوج فريق مانشستر سيتي بأول ألقاب الموسم، وهو اللقب السادس للفريق في البطولة، والثالث في السنوات الأربع الأخيرة، إلا أنه لم يأت بسهولة، بعدما قدم تشيلسي مباراة جيدة لا سيما من الناحية الدفاعية، عكس مباراة الفريقين الأخيرة في الدوري، والتي انتهت بفوز سيتي بسداسية نظيفة.

- كريس ساتون (مهاجم تشيلسي السابق)



"كيبا لا يجب أن يلعب لتشيلسي مرة أخرى، هذه يجب أن تكون آخر مباراة له بقميص تشيلسي، إنه شيء مخجل، لم أر مطلقا شيئا كهذا.. إذا كنت في مكان ساري سأستقيل، لا يمكن التقليل منك.. لماذا لم يُخرج اللاعبون كيبا من الملعب؟ يجب طرد كيبا، وليس ساري".

- جيرمين جيناس (لاعب منتخب إنجلترا السابق)



"لا أتقبل أن يتحدى لاعب ساري، بهذه الطريقة العلنية، إنه شيء غير مقبول.. هذا يعكس ما يجري بين ساري ولاعبيه، لا يمكن أن يحدث ذلك، هناك افتقار واضح للاحترام".

- فينسنت كومباني (قائد مانشستر سيتي)



"أعرف مدى جودة ويلي كاباييرو في ركلات الترجيح، في آخر مرة انتصرنا، كان هو سبب الفوز، لذلك لم أكن أرغب في اشتراكه! هذا لم يحدث في نهاية المطاف".

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- جاري لينيكر (قائد منتخب إنجلترا السابق)



"لست واثقا إن كان سبق لي، رؤية لاعب يرفض التغيير.. هذا شيء غير عادي".

- جيمي ريدناب (نجم منتخب إنجلترا السابق)



"بمجرد رؤية رقمك في اللوحة، عليك مغادرة الملعب، مهما كان ذلك مؤلما.. عليك احترام زميلك الذي سيشارك بدلا منك، والأمر لا يتعلق بأن (ساري) قرر استبداله بلا سبب، قرر تغييره لأنه أصيب بشد عضلي مرتين في الملعب.. أشعر بالأسف من أجل ساري، الأمر صعب حقا عليه".

- ماوريسيو ساري



"لن أعاقب كيبا، المشكلة كانت سوء فهم فقط، أدركت الموقف عندما عاد الطبيب إلى مقعده، كنت أعتقد أن كيبا مصاب ولن يقدر على خوض ركلات الترجيح، لكن الطبيب أخبرني أنه لا يعاني من إصابة، وقادر على المواصلة.. كنت بحاجة للعودة للهدوء قليلا، لذلك قررت الذهاب ناحية غرف الملابس، لقد أدرك كيبا أنني طلبت تغييره بسبب إصابته، وقال لي إنه لا يعاني من إصابة.. واللاعبون قدموا ما طلبته منهم، أنا فخور باللاعبين، أظهرنا للجميع قوتنا، ولم نتنازل عن شيء للمنافس، أنا سعيد بما قدمه اللاعبون".

- كيبا أريازبالاجا



"أعلم أنك إذا رأيت الموقف من الخارج ستجد أنها ليست الصورة الأفضل، لقد تحدثت مع المدرب، وهو سوء فهم فقط.. أتفهم أن الأمر عبر التليفزيون، ومواقع التواصل الاجتماعي ستتحدث عن اللقطة، لكني هنا لشرح الموقف، لم يكن في نيتي معارضة المدرب، ولقد تحدثنا معًا، كنت أحاول القول إنني بخير، هو اعتقد أنني لست على ما يرام، كانت لحظات متوترة، لم يكن في نيتي أبدًا عصيان ساري، لقد كان يعتقد أنني لست قادرًا على مواصلة اللعب، لكن مع عودة الفريق الطبي لمقاعده علم الموقف، وشرحوا له بشكل جيد.. لم يكن هذا مرتبطًا بالمشاكل التي واجهناها خلال الفترة الماضية، لقد أُسيء فهم الموقف فقط".

- ديفيد لويز (مدافع تشيلسي)



"قلت لكيبا يجب عليك احترام قرار المدرب، لكني لا أعلم ما إذا كان قرار المدرب فنيًا أم لأنه يرى أن الحارس مصاب، واعتقد أن المدرب أراد التغيير لأنه يعتقد إصابة كيبا، هو لم يفهم الأمر، لكن كيبا أخبرنا أنه بخير، ولا يعاني من أي آلام، في المباريات لا يوجد وقت كاف للشرح، ولا أعلم سبب التغيير، لأنني لم أكن بجانب المدرب".

- جون تيري (قائد تشيلسي السابق)



"بمجرد أن يرفع الحكم الرابع رقمك على لوحة التبديلات يجب أن تخرج وتُظهر بعض الاحترام.. إنها ليست نهاية الأمر بالتأكيد، بالرغم من تقديمه أداء جيدا، لكنه أمر مخيب للآمال، وسنرى ماذا سيحدث.. ساري يواجه وضعًا صعبًا للتعامل معه بعد أن دخل إلى نفق الملعب، أعتقد أنه في وضع صعب، أدهشني أنه لم يأت ويجبره على الخروج.. أتوقع من المدرب أن يتعامل مع الأمر على الفور".