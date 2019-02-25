انت الان تتابع كهربا على واقعة سبه من الجماهير: «وبالوالدين إحسانا» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢٥ فبراير ٢٠١٩ - ١٠:٣٨ ص

علق محمود عبد المنعم، كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على واقعة بصقه على جماهير القلعة البيضاء، في أثناء مباراة فريقه أمام نظيره بترو أتلتيكو الأنجولي، في إطار الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية، وانتهت بالتعادل الإيجابي (1-1)، وكتب كهربا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «وبالوالدين إحسانًا، أحسن إلى أمي بعدم الوقوف ساكتًا أمام من يعتدي بلفظ خارج، وإذا وقفت فكيف أكون محسنًا».

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وقال كهربا: «يا من ترددون السب، لستم من مشجعي النادي العريق الزمالك، أنتم مندسون على مشجعي الكرة بشكل عام، وننتظر منكم الخروج غير آسفين عليكم.. أما جمهور الزمالك فهو لا يعرف إلا المساندة بجانب ناديه العريق، فهو أهل الانتماء، وجمهور الزمالك الحقيقي سيظل فوق رأسي». وقرر رئيس نادي الزمالك إيقاف