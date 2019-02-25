انت الان تتابع الاتحاد يسعى للثأر من الهلال في كأس زايد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢٥ فبراير ٢٠١٩ - ١٠:٠٣ ص

يحتضن استاد الجيش ببرج العرب، اليوم الإثنين، في تمام الساعة السادسة مساءً، لقاء نادي الاتحاد السكندري أمام نظيره الهلال السعودي، في إياب ربع نهائي البطولة العربية للأندية -كأس زايد للأندية الأبطال- (2018/2019)، والتي سيقودها طاقم تحكيم جزائري بقيادة مصطفى غربال صاحب الـ34 عامًا، علمًا بأن لقاء الذهاب الذي أقيم على استاد جامعة الملك سعود بقيادة الحكم المغربي نور الدين الجعفري صاحب الـ42 عاما، شهد سقوط زعيم الثغر بثلاثة أهداف نظيفة، أحرزها البرازيلي كارلوس إدواردو والفرنسي بافيتيمبي جوميز (هدفين).

والتقت الفرق المصرية مع نظيرتها في السعودية خلال 49 مباراة، وجاء التفوق للمصريين بـ19 انتصارًا مقابل 16 لأبناء المملكة، بينما حسم التعادل نتيجة 14 مواجهة بين أندية البلدين منها 3 تعادلات سلبية، وسجلت أندية مصر 62 هدفاً مقابل 54 لنظيرتها السعودية. وواجهت أندية الأهلي والزمالك والإسماعيلي وإنبي والترسانة