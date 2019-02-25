انت الان تتابع أحمد شوبير عن سب كهربا: ما ذنب والدته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
٢٥ فبراير ٢٠١٩ - ١١:٠٤ ص
تحدث الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، عن واقعة سب محمود عبد المنعم (كهربا)، نجم الزمالك، في أثناء مباراة فريقه أمام نظيره نادي بترو أتلتيكو الأنجولي، في إطار الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، وانتهت بالتعادل الإيجابي (1-1)، وأكد شوبير عبر برنامجه «ساعة مع شوبير»، المذاع على «أون سبورت إف إم»، صباح اليوم الإثنين: «المؤكد أن كهربا أخطأ ولكن ما ذنب والدته لتتعرض للهجوم بدون أي سبب؟».
وقال شوبير: «انتقدوا اللاعبين كيفما شئتم داخل الملعب ولكن بدون تجاوز في حق أهله ووالدته.. اللاعب بمستواه قريب من العودة للمنتخب ولكن سلوكياته قد تؤثر على ذلك.. أطالبه دائما هو وباقي اللاعبين بضبط النفس لأنه لاعب كبير ومعرض لمثل هذه المواقف». وقرر رئيس نادي الزمالك، إيقاف «كهربا»
وقرر رئيس نادي الزمالك، إيقاف «كهربا» لأجل غير مسمى، وإحالته للتحقيق وتغريمه 300 ألف جنيه، وذلك بسبب تطاوله على الجمهور بعد خروجه من الملعب، وأكد رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء، أن عودة اللاعب من عدمها تخص مجلس إدارة النادي.
وكان عدد من الجماهير الموجودة في ملعب برج العرب قاموا بهتافات ضد «كهربا» فور خروجه وتبديله في اللقاء فرد اللاعب بالبصق عليهم في مشهد غير رياضي.
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