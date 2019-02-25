شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى يتحدث عن عقوبة «كهربا» وتأزم موقف الزمالك بالكونفيدرالية وتعنت «الجبلاية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك، أن الأمل في الصعود من دور المجموعات بالكونفدرالية مازال موجودًا، رغم التعادل مع بتروأتلتيكو الأنجولي.

وأضاف المشرف العام أن المجموعة لن تُحسم سوى في المباراة الأخيرة، قائلاً إن نصر حسين داي خسر من جورماهيا، ومازال هناك ثلاث مباريات، والزمالك قادر على الصعود.

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وحول واقعة كهربا وإيقافه قال: «أعتقد أن هذا القرار موفق من مجلس الإدارة، كهربا لاعب كبير ولديه خبرات، ولا يجب أن يتعامل مع الضغوط بهذا الشكل».

وأوضح أمير مرتضى، الزمالك جاهز لخوض مباراة مصر للمقاصة بدور الـ8 لبطولة كأس مصر، والمقرر لها بعد غد الأربعاء، رغم تعنت اتحاد الكرة ورفضه تأجيل اللقاء رغم موافقة الطرفين واتفاقهما«.

وكشف المشرف العام أن السويسرى كريستيان جروس يصحح أخطائه وسلبياته باستمرار، وأكبر دليل أنه قام بالتغيير في وقت مبكر خلال لقاء بترو أتلتيكو، وقام بالدفع بأيمن حفني وعمر السعيد.

وأضاف أمير مرتضى أن مجلس الإدارة يوفر استقرار كامل للجهاز الفني واللاعبين، ويجب على الجماهير أن تدعم الفريق والجهاز الفني، وكل فريق يمر بفترة سوء حظ، ولكن الأهم العودة بشكل سريع ونعد الجماهير بأداء رجولي.