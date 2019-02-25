شكرا لقرائتكم خبر عن لاليجا (25): فوز مثير للجدل للريال.. ورقم قياسي للتعادلات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أقيمت 4 مباريات، أمس الأحد، ضمن الجولة 27 من الدوري الإسباني، وهي الجولة التي ستختتم مبارياتها مساء اليوم الإثنين، بمواجهة تجمع بين جيرونا وريال سوسيداد.

المواجهة الأبرز يوم أمس كانت في مدينة فالنسيا، عندما استضاف ليفانتي فريق ريال مدريد في صدام قوي وصعب على الضيوف الذين انتزعوا فوزًا صعبًا ومثيرًا للجدل من معقل أصحاب الأرض بنتيجة 2-1.

وأثارت تقنية الفيديو جدلًا كبيرًا عندما رجحت كفة ريال مدريد باحتساب ركلة جزاء للاعب الوسط البرازيلي، كاسميرو، ليسجل من خلالها ريال مدريد هدفه الثاني ويحقق الفوز.

وسجل ريال مدريد هدفيه من ركلتي جزاء، ليفوز بمباراة في مختلف البطولات بسبب ركلتي جزاء للمرة الأولى منذ موسم 2013/2014.

وافتتح الفرنسي كريم بنزيمة التسجيل للضيوف مسجلًا هدفه رقم 20 في مختلف البطولات، ليتمكن من تسجيل 20 هدف أو أكثر في 7 من مواسمه ال10 التي لعبها بقميص ريال مدريد.

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وعدل ليفانتي النتيجة عن طريق المهاجم الأسباني روجير مارتي الذي اصبح اول لاعب يسجل ضد ريال مدريد في مباراتين خلال هذا الموسم (كلا المباراتين في لاليجا).

وعاد ريال مدريد للمقدمة عن طريق الجناح الويلزي جاريث بيل، لينهي ريال مدريد سلسلته السلبية ضد ليفانتي التي امتدت ل3 مباريات متتالية في لاليجا بدون فوز (2 تعادل وخسارة)، ويتلقى ليفانتي هزيمته رقم 20 من ريال مدريد في لاليجا، الرقم الأكبر له في المسابقة ضد فريق واحد.

وفي مدريد، تمكن أتلتيكو مدريد من الحفاظ على مركزه الثاني ومطاردته لبرشلونة مع الفوز على فياريال بهدفين دون مقابل.

وتمكن المهاجم الأسباني ألفارو موراتا من التسجيل أخيرًا بقميص اتلتيكو مدريد بعد 4 مباريات متتالية دون نجاح مع الفريق.

وضاعف لاعب الوسط الأسباني ساؤول نيجويز تقدم أصحاب الأرض في الدقائق الأخيرة مؤكدًا فوز فريقه على صاحب المركز الثامن عشر في جدول الترتيب.

وسجل ساؤول هدفه رقم 16 في الدوري مع أتلتيكو مدريد الذي حقق الفوز في 15 مباراة سجل خلالها لاعب الوسط الأسباني في المسابقة، وتعادل في مباراة واحد، ولم يعرف الخسارة من قبل في مباراة سجل خلالها ساؤول في لاليجا.

وفازت جميع فرق موراتا (ريال مدريد وأتلتيكو مدريد) في المباريات ال22 التي سجل خلالها اللاعب في لاليجا.

وفي ملعب بلد الوليد، واصل أصحاب الأرض تراجعهم الكبير وسقطوا على ملعبهم بهدفين دون مقابل امام ريال بيتيس.

وفشل بلد الوليد في تحقيق الفوز سوى في مناسبة وحيدة خلال اخر 10 جولات من لاليجا، ليجد الفريق نفسه على بعد 3 نقاط من مناطق الهبوط بعد مرور 25 جولة من الموسم، في حين عاد بيتيس للمنافسة الأوروبية مجددًا بعد ان اصبح على بعد 3 نقاط فقط من المركز الرابع في جدول الترتيب.

وفي ليجانيس، واصل اصحاب الأرض سجلهم الرائع في معقلهم بتفاديهم الهزيمة في اخر دقيقة امام فالنسيا، مدركين التعادل بنتيجة 1-1 في الأنفاس الأخيرة من المباراة.

وحافظ ليجانيس على سلسلة اللاهزيمة في ملعبه، والتي وصلت إلى 10 مباريات متتالية في لاليجا (5 انتصارات و5 تعادلات)، في حين حقق فالنسيا رقمًا قياسيًا غير مسبوق في تاريخ لاليجا عندما سقط في فخ التعادل للمباراة رقم 15 هذا الموسم، ليصبح أول فريق في تاريخ المسابقة يتعادل في 15 مباراة بعد اول 25 جولة من الموسم.