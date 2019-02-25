نيفيل: يونايتد سيشهد "تمردا" إذا لم يتم تعيين سولشار مدربا دائما

حذر جاري نيفيل من تمرد محتمل من جانب جماهير مانشستر يونايتد إذا لم يعين مجلس الإدارة أولي جونار سولشار مدربا دائما في أولد ترافورد.

وفاق تأثير سولشار على يونايتد، الذي كان يعاني حتى ديسمبر كانون الأول الماضي تحت قيادة المدرب السابق جوزيه مورينيو، كل التوقعات حيث لم يخسر الفريق في عشر مباريات بالدوري الممتاز وبلغ أيضا دور الثمانية في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال نيفيل مدافع يونايتد السابق الذي كان زميلا لسولشار من 1996 إلى 2007 لشبكة سكاي سبورتس "قد يشهد النادي تمردا لو ذهب هذا المنصب لشخص آخر".

وتابع "الجماهير تهتف باسمه. أعتقد انه أبرز المرشحين الآن..لا أعتقد أن المنصب سيذهب بعيدا عنه".

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وأجبرت الاصابات المدرب النرويجي على تغيير ثلاثة لاعبين في الشوط الأول من مباراة انتهت بالتعادل بدون أهداف امس الاحد مع ليفربول في أولد ترافورد لكن الجماهير ظلت تهتف باسم سولشار.

وأضاف نيفيل "قبل ثلاثة أشهر فقط كانوا يصرخون في اللاعبين من أجل اللعب الهجومي والآن يهتفون بإسم المدرب أولي جونار سولشار في الشوط الثاني كاملا.

وتابع "تغيرت الأجواء تماما.. الأجواء الحالية هي الأفضل التي أشاهدها في أولد ترافورد منذ سنوات رغم أن النتيجة كانت التعادل السلبي. لو سجل مانشستر يونايتد هدفا لكانت الأجواء ستصبح مذهلة".

وسيحل يونايتد، الذي يتأخر بنقطة عن أرسنال صاحب المركز الرابع، ضيفا على كريستال بالاس يوم الاربعاء.