شكرا لقرائتكم بالترجيحية.. سيتي يتوج بكأس الرابطة للمرة السادسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - توج مانشستر سيتي بلقب بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة بإنجلترا إثر فوزه على تشيلسي يوم الأحد 4 - 3 بركلات الترجيح في المباراة النهائية للبطولة على استاد "ويمبلي" العريق في العاصمة البريطانية لندن وذلك بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وحرمت ركلات الترجيح فريق تشيلسي من الثأر لهزيمته الثقيلة أمام مانشستر سيتي في الدوري قبل أسبوعين. وانتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل السلبي ليلجأ الفريقان إلى وقت إضافي لمدة نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين لكن استمرار التعادل السلبي في الوقت الإضافي دفع الفريقين إلى الاحتكام لركلات الترجيح.

وفي ركلات الترجيح، سجل لتشيلسي سيزار أزبيليكويتا وإيمرسون وإيدن هازارد وأهدر جورجينيو، الركلة الأولى التي تصدى لها حارس المرمى، وديفيد لويز، الركلة الرابعة التي ارتدت من القائم، وسجل لمانشستر سيتي إلكاي غوندوغان وسيرخيو أغويرو وبرناردو سيلفا ورحيم ستيرلنغ وأهدر ليروا ساني، الركلة الثالثة التي تصدى لها الحارس.

وقدم الفريقان أداء قويا في بداية اللقاء حيث حاول مانشستر سيتي فرض سيطرته مبكرا على مجريات اللعب لكن محاولاته باءت بالفشل في ظل الحماس الشديد الذي بدا في أداء تشيلسي. وبدا التوتر واضحا على المدربين في ظل صعوبة المباراة خاصة مع الفوز الكاسح 6 - صفر لمانشستر سيتي على تشيلسي في آخر مواجهة سابقة بين الفريقين وذلك قبل أسبوعين فقط في الدوري الإنجليزي.

ووضح استحواذ مانشستر سيتي على الكرة معظم الوقت لكنه فشل في ترجمة هذا الاستحواذ إلى فرص هجومية على مرمى تشيلسي. وفي المقابل، حاول تشيلسي مباغتة منافسه من خلال الهجمات المرتدة السريعة ومنها هجمة سريعة قادها نجولو كانتي في الدقيقة التاسعة لكن دفاع مانشستر سيتي تصدى لها خارج منطقة الجزاء. وكثف مانشستر سيتي محاولاته في منتصف الشوط لاختراق دفاع تشيلسي لكن الأخير نجح في إحباط كل المحاولات.

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ووصلت الكرة إلى الأرجنتيني سيرخيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 22 حيث هيأ الكرة لنفسه في حراسة الدفاع وسددها صاروخية لكن الكرة علت العارضة.بعد هذه الكرة وبمرور النصف الأول من الشوط الأول ، تخلى تشيلسي عن انكماشه الدفاعي وبدأ في محاولاته لمبادلة منافسه الهجمات.

ورد أغويرو بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء اثر هجمة سريعة لمانشستر سيتي في الدقيقة 28 لكنها ارتطمت بقدم أحد المدافعين وذهبت ضعيفة في اتجاه المرمى ليلتقطها الحارس دون عناء. وشهدت الدقائق الأخيرة من الشوط الأول محاولات متبادلة من الفريقين لكنها لم تسفر عن شيء لينتهي الشوط بالتعادل السلبي. واستأنف مانشستر سيتي محاولاته مع بداية الشوط الثاني ، وسقطت الكرة من يد حارس مرمى تشيلسي في الدقيقة 50 لكن أجويرو لم يستغلها ليلتقط الحارس الكرة مجددا. وأبعد دفاع مانشستر سيتي الكرة من أمام إيدن هازارد في الوقت المناسب اثر هجمة مرتدة سريعة لتشيلسي في الدقيقة 53 .

وارتدت الهجمة لصالح مانشستر سيتي ولكنها اصطدمت مجددا بدفاع تشيلسي المتكتل. وسجل أجويرو هدفا في الدقيقة 56 ألغاه الحكم بداعي التسلل. ونال فيرناندينيو لاعب مانشستر سيتي إنذارا في الدقيقة 58 للاعتراض على قرارات الحكم. وسدد ديفيد لويز الضربة الحرة لكن الكرة ذهبت بعيدا عن المرمى. وتضاعفت ثقة تشيلسي بمرور الوقت وأصبحت هجماته أكثر قوة وخطورة مع اقتراب المباراة من مرحلة المطبات الصعبة. وشهدت الدقيقة 66 أخطر فرصة في المباراة اثر هجمة مرتدة سريعة لتشيلسي مرر خلالها ويليان الكرة طولية ليركض خلفها هازارد من منتصف الملعب حتى اخترق بها منطقة جزاء مانشستر سيتي وتلاعب بالمدافعين قبل أن يمررها لزميله كانتي المندفع من الخلف ليسددها الأخير من لمسة واحدة ولكن الكرة ذهبت خارج المرمى مباشرة.

ورد مانشستر سيتي بتسديدة قوية أطلقها البلجيكي كيفن دي بروين من ضربة حرة في الدقيقة 73 ولكن الكرة ذهبت عاليا. وشن تشيلسي هجمة خطيرة للغاية في الدقيقة 76 ومرر منها هازارد الكرة رائعة إلى الإسباني بدرو رودريجيز داخل منطقة الجزاء لكن الأخير فضل عدم التسديد وأعاد الكرة في اتجاه هازارد لكن الدفاع أبعدها قبل النجم البلجيكي. ومع توالي المحاولات من تشيلسي ، توترت أعصاب لاعبي مانشستر سيتي في الدقائق الأخيرة من المباراة خاصة مع فشل لاعبيه في تشكيل أي خطورة على مرمى تشيلسي. ودفع الإسباني جوسيب غوارديولا بلاعبه الألماني الشاب ليروا ساني في الدقيقة 86 بدلا من دي بروين الذي بذل جهدا كبيرا في اللقاء. ولم تشهد الدقائق التالية أي جديد لينتهي الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي ويلجأ الفريقان للوقت الإضافي.

وفي الوقت الإضافي، حاول الإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني لتشيلسي تعزيز القدرات الهجومية للفريق أملا في خطف المباراة وذلك من خلال الدفع بالمهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين في الدقيقة 95 بدلا من ويليان الذي بذل جهدا كبيرا خلال اللقاء. وبدا الإرهاق واضحا على لاعبي الفريقين في الشوط الإضافي الأول ما أثر سلبيا على مستوى الأداء بدنيا وفنيا.

وفي الشوط الإضافي الثاني، عاند الحظ مانشستر في فرصة خطيرة بالدقيقة 110 كما شهدت نهاية الوقت الإضافي واقعة مثيرة للجدل عندما حاول ساري الدفع بحارس المرمى ويلي كاباييرو بديلا للحارس كيبا أريزابالاغا لكن الأخير رفض الانصياع لقرار المدرب وأكد أنه بحال جيدة ويرغب في استكمال المباراة. وسيطرت العصبية على ساري الذي طالب الحارس مرارا بالخروج وترك الفرصة لكاباييرو لكن دون جدوى وكاد ساري يخرج من حيز الملعب إلى غرف تغيير الملابس اعتراضا على تصرف الحارس لكنه ظل في الملعب لمتابعة اللحظات الأخيرة من اللقاء.