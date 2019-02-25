تسيتسيباس يطرق باب العشرة الأوائل وكفيتوفا تستعيد المركز الثالث

اسماء السيد - لم يطرأ أي تعديل على المراكز العشرة الأولى في التصنيف العالمي للاعبين المحترفين في كرة المضرب الصادر الإثنين، فيما بات اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس بطل دورة مرسيليا الفرنسية على بُعد مرتبة واحدة من العشرة الأوائل باحتلاله للمركز الحادي عشر.

واحتفظ الصربي نوفاك ديوكوفيتش بالمركز الأوّل أمام الإسباني رافايل نادال والألماني ألكسندر زفيريف. فيما حافظ السويسري روجيه فيدرر الذي يشارك في دورة دبي هذا الاسبوع على مركزه السابع.

وتقدم تسيتسيباس (20 عاما)، الذي وصل مطلع العام الحالي الى الدور نصف النهائي لبطولة استراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في الغراند سلام، مرتبة واحدة ليحتل المركز 11.

وهو اللقب الثاني لتسيتسيباس في مسيرته الاحترافية بعد الأول في دورة ستوكهولم العام الماضي.

وساهم فوز الصربي لاسلو دييري بدورة ريو دي جانيرو البرازيلية بتقدمه 53 مرتبة ليحتل المركز 37 عالميا. فيما بات وصيفه الكندي فيليكس أوجر - ألياسيم في سن 18 عاما، أول لاعب مولود في القرن الحادي والعشرين يدخل ضمن الـ 100 الاوائل باحتلاله للمركز 60.

وتقدم المولدافي رادو ألبوت، الفائز بدورة ديلراي بيتش (فلورديا)، 30 مرتبة ليحتل المركز 52.

- تصنيف العشرة الأوائل:

1- الصربي نوفاك ديوكوفيتش 10955 نقطة

2- الإسباني رافايل نادال 8320

3- الألماني ألكسندر زفيريف 6475

4- الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو 5085

5- الجنوب إفريقي كيفن أندرسون 4595

6- الياباني كي نيشيكوري 4190

7- السويسري روجيه فيدرر 4100

8- النمسوي دومينيك تييم 3800

9- الأميركي جون إيسنر 3270

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10- الكرواتي مارين سيليتش 3095

كفيتوفا تستعيد المركز الثالث

استعادت التشيكية بترا كفيتوفا المركز الثالث في تصنيف لاعبات كرة المضرب المحترفات بعد بلوغها نهائي دورة دبي وذلك على حساب الاميركية سلون ستيفنس التي تراجعت الى الرابع، في حين احتفظت اليابانية ناومي أوساكا بالمركز الأول.

ولم تتأخر كفيتوفا (28 عاما) في العودة الى المرتبة الثالثة بعد اسبوع فقط من تراجعها للمركز الرابع.

وتقدمت السويسرية بليندا بنشيتش الفائزة بدورة دبي بعد إقصائها أربع لاعبات مصنفات ضمن العشر الأوليات، 22 مرتبة لتحتل المركز 23 عالميا في أفضل تصنيف لها منذ آب/أغسطس 2016 عندما وصلت الى المرتبة السابعة عالميا في سن الثامنة عشرة.

تصنيف العشر الأوليات:

1 - اليابانية ناومي أوساكا 6871 نقطة

2- الرومانية سيمونا هاليب 5727

3- التشيكية بترا كفيتوفا 5605

4- الأميركية سلون ستيفنس 5307

5- التشيكية كارولينا بليسكوفا 5145

6- الأوكرانية ايلينا سفيتولينا 4900

7- الهولندية كيكي برتنز 4885

8- الألمانية أنجيليك كيربر 4880

9- البيلاروسية أرينا سابالنكا 3565

10 - الأميركية سيرينا وليامس 3406