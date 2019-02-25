أورلاندو يفرمل تورونتو ودنفر يواصل صحوته

اسماء السيد - أوقف أورلاندو ماجيك الانتصارات المتتالية لمضيفه تورونتو رابتورز عندما تغلب عليه 113-98، فيما واصل دنفر ناغتس صحوته بتغلبه على لوس أنجليس كليبرز 123-96 الأحد في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

في المباراة الأولى، حقق أورلاندو ماجيك فوزه الثاني على تورونتو رابتورز هذا الموسم بعد الأول على أرضه 116-87 في 29 كانون الأول/ديسمبر الماضي عندما ألحق أكبر خسارة بالفريق الكندي هذا الموسم وثأر لخسارته على أرضه المباراة الأولى بينهما 91-93 في 21 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وألحق أورلاندو ماجيك الخسارة الأولى بتورونتو رابتورز بعد 7 انتصارات متتالية والسابعة عشرة هذا الموسم بفضل تألق لاعب الارتكاز المونتينيغري نيكولا فوتشيفيتش صاحب 23 نقطة و12 متابعة، والبديل تيرانس روس، لاعب تورونتو السابق، الذي سجل 28 نقطة.

ودافع روس عن ألوان تورونتو رابتورز 4 مواسم.

وأشاد فوتشيفيتش بروس قائلا "لقد كان رائعا. عندما يسجل لنا بهذه الطريقة فذلك يمنحنا ميزة كبيرة".

في المقابل، قال روس "هذا هو الجزء من الموسم الذي يجب أن تمضي فيه قدما مهما كان"، مضيفا "يجب عليك التأكد من أنك مستعد للعب".

وبدا تأثر تورونتو رابتورز بغياب نجمه كاوهي لينارد الذي فضل المدرب إراحته، فلم ينفعه توهج كايل لاوري صاحب 19 نقطة و10 تمريرات حاسمة والإسباني مارك غاسول الذي أضاف 16 نقطة.

وهو الفوز الـ28 لأورلاندو ماجيك في 61 مباراة هذا الموسم، والثامن في مبارياته العشر الأخيرة فعزز موقعه في المركز التاسع للمنطقة الشرقية، في حين يحتل تورونتو رابتورز المركز الثاني في المنطقة ذاتها.

- دنفر يواصل صحوته -

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وفي المنطقة الغربية، تابع دنفر ناغتس صحوته وحقق فوزه الرابع تواليا بعد 3 هزائم متتالية عندما تغلب على ضيفه لوس أنجليس كليبرز 123-96.

وفرض لاعب الارتكاز الصربي نيكولا يوكيتش نفسه نجما للمباراة بتسجيله 22 نقطة مع 16 متابعة، وأضاف الجناح المخضرم بول ميلساب (34 عاما) 21 نقطة مع 16 متابعة، وقادا فريقهما للفوز الـ41 في 59 مباراة معززا موقعه في وصافة المنطقة خلف غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب في العامين الأخيرين.

وفرض دنفر ناغتس الذي كان قاب قوسين أو أدنى من بلوغ الأدوار الإقصائية (بلاي أوف) الموسم الماضي، سيطرته على مجريات المباراة خصوصا الأرباع الأول (34-27) والثالث (33-21) والأخير (26-19)، علما بأنه سجل 10 نقاط متتالية مطلع الربع الثالث.

وأشاد مدرب دنفر ناغتس مايكل مالون بيوكيتش وميلساب قائلا "ميلساب يقدم عروضا جيدة على غرار عندما كان شابا. 18 محاولة، 16 متابعة وتأثير حقيقي على أسلوب اللعب. طاقته تحفز باقي اللاعبين".

وأضاف "وبالتأكيد نيكولا (يوكيتش). ننتظر منه ذلك في كل أمسية. إنه فوز جيد".

وبرز البديل مو وليامس في صفوف لوس أنجليس كليبرز بتسجيله 24 نقطة وأضاف الإيطالي دانيلو موليناري 19 نقطة دون أن يجنبا فريقهما الخسارة الـ28 في 61 مباراة حتى الآن هذا الموسم لكنه بقي في المركز الثامن للمنطقة الغربية.

وفي مباراة ثالثة، حقق نيويورك نيكس فوزه الثاني في مبارياته الثلاث الأخيرة عندما تغلب على ضيفه سان انتونيو سبيرز 130-118.

وفاجأ نيويورك نيكس، صاحب المركز الأخير في المنطقة الشرقية، ضيفه سان أنطونيو سابع الغربية والذي لم تنفعه النقاط الـ32 لنجمه ديمار ديروزان لتفادي الخسارة الثانية تواليا والسادسة في مبارياته السبع الأخيرة.

ويدين نيويورك نيكس بفوزه هذا الموسم إلى داميان دوتسون صاحب 27 نقطة وكيفن نوكس ودينيس سميث جونيور اللذين سجل كل منهما 19 نقطة مع 10 متابعات للأول و13 تمريرة حاسمة للثاني.