شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ: سعد سمير يغيب عن الأهلى أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، أن سعد سمير مدافع الفريق اللاعب الوحيد الذى يغيب عن مباراة الفريق المقبلة، المقرر إقامتها أمام بيراميدز فى كأس مصر بداعى الإيقاف.

وأوضح عبد الحفيظ، فى تصريحات صحفية، أنه لا صحة لما تردد عن غياب عمرو السولية أو على معلول بسبب الإنذارات، وأن سعد سمير فقط من سيغيب عن المباراة المقبلة أمام بيراميدز للإيقاف، بسبب حصوله على إنذارين فى مباراة الجونة الأخيرة بالدورى.

فى الوقت الذى يستأنف الفريق تدريباته غداً، الثلاثاء، على ملعب التتش بالجزيرة، وكان الجهاز الفنى بقيادة مارتن لاسارتى منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم، الاثنين، بعد تخطى عقبة الجونة أمس فى الجولة الـ24 من مباريات الدورى العام.

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يذكر أن الأهلي حقق فوزًا ثمينًا على الجونة أمس بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الأخير بالجونة.