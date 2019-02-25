شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحى: نستعد لحفل افتتاح وتنظيم تاريخى لكأس الأمم الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الفترة الحالية تشهد تعاونا بين كافة أجهزة الدولة من أجل الخروج بتنظيم يليق بمصر في كأس الأمم الأفريقية .

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وأشار صبحي خلال افتتاحه لمصنع النجيل الصناعي الأول من نوعه في مصر، إلى أن الـ3 شهور المتبقية على انطلاق البطولة هي فترة قياسية، وتشهد استعدادات ضخمة، حيث تم غلق الملاعب التي ستستضيف مباريات البطولة، بالإضافة إلى وضع خطة لحفل الافتتاح الذي سيكون تاريخيا في تنظيم البطولة المرتقبة .

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية في يونيو المقبل بعد حصولها على حقوق تنظيم البطولة القارية بأغلبية أصوات أعضاء الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف .