شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يرفض إلغاء خاصية الحكم الخامس فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفضت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة عصام عبد الفتاح، إلغاء خاصية الحكم الخامس فى الدورى هذا الموسم. وأكد عصام عبد الفتاح عضو الجبلاية ورئيس لجنة الحكام ، لأعضاء المجلس على أن الحكم الخامس ساهم هذا الموسم فى تقليل الأخطاء بشكل كبير، كما احتسب أهدافا صعبة رافضا فكرة إلغاء الحكم الخامس إلا بعد تطبيق تقنية الفيديو "var".

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