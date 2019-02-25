شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: كهربا مخطئ.. ولكن ما ذنب والدته؟! والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامى أحمد شوبير أن محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب الزمالك، خرج عن النص فى مباراة فريقه أمس أمام بيترو أتلتيكو الأنجولى وتجاوزه فى حق الجماهير. Advertisements وقال شوبير عبر برنامج "ساعة مع شوبير"، "المؤكد أن كهربا أخطأ ولكن ما ذنب والدته للتعرض للهجوم بدون أى سبب! انتقدوا اللاعبين كيفما شئتم داخل الملعب ولكن دون تجاوز فى حق أهله ووالدته" . وأضاف شوبير، "اللاعب بمستواه قريب من العودة للمنتخب ولكن سلوكياته قد تؤثر على ذلك، وأطالبه دائما هو وباقى اللاعبين بضبط النفس لأنه لاعب كبير ومعرض لمثل هذه المواقف".

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