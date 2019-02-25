شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. واقعة بصق كهربا على جمهور الزمالك من «طقطق لسلامو عليكو» والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن العلاقة بين محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الزمالك، وجماهير القلعة البيضاء دخلت النفق المظلم بعد حالة الغضب التى سلطتها الجماهير على صانع الألعاب بعد مسلسل إهدار الفرص السهلة، والتى كلفت الفريق خسارة أربع نقاط على أرضه فى الكونفدرالية الأفريقية وتقلص حظوظ التأهل لدور الثمانية.

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سوبر كورة يرصد واقعة بصق كهربا على جماهير الزمالك فى مباراة الأمس، وأسبابها وتداعياتها وعقوبتها من "طقطق لسلامو عليكو" في هذا الرابط: