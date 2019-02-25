شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. واقعة بصق كهربا على جمهور الزمالك من «طقطق لسلامو عليكو» والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن العلاقة بين محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الزمالك، وجماهير القلعة البيضاء دخلت النفق المظلم بعد حالة الغضب التى سلطتها الجماهير على صانع الألعاب بعد مسلسل إهدار الفرص السهلة، والتى كلفت الفريق خسارة أربع نقاط على أرضه فى الكونفدرالية الأفريقية وتقلص حظوظ التأهل لدور الثمانية.
سوبر كورة يرصد واقعة بصق كهربا على جماهير الزمالك فى مباراة الأمس، وأسبابها وتداعياتها وعقوبتها من "طقطق لسلامو عليكو" في هذا الرابط:
كانت هذه تفاصيل خبر سوبر كورة.. واقعة بصق كهربا على جمهور الزمالك من «طقطق لسلامو عليكو» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.