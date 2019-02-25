شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مواجهات مثيرة فى دور الـ16 ببطولة العالم للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم، الاثنين، منافسات دور الـ 16 ببطولة العالم للاسكواش والتى تستضيفها مدينة شيكاغو الأمريكية حتى الثانى من مارس المقبل، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 500 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

ونجحت أربع لاعبات من أبطال مصر فى الاسكواش فى التأهل إلى دور الـ16 من البطولة وهن: رنيم الوليلي المصنفة الأولى عالميا، نور الشربيني المصنفة الثانية، نور الطيب المصنفة الرابعة ونوران جوهر المصنفة الثامنة، من أصل 16 لاعبة مصرية شاركن في البطولة من دور الـ64 .

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وتواجه رنيم الوليلي منافستها الإنجليزية أليسون ويترز، فيما تلتقى نوران جوهر بالإنجليزية فيكتوريا لوست، وتلاقى نور الطيب الفرنسية ميلسا ألفيز، وأخيرا تواجه نور الشربيني الأمريكية أماندا صبحى.

يذكر أن رنيم الوليلي لاعبة وادى دجلة هى حامل لقب البطولة فى النسخة الماضية، وتسعى المصنفة الأولى عالميا للدفاع عن اللقب للنسخة الثانية على التوالى.