شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستضيف دارسى دبلومة فيفا فى القاهرة فى مقر الجزيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف النادي الاهلي ، اليوم الإثنين، الدفعة الحادية عشرة من دارسي دبلومة فيفا بالقاهرة، وبحضور خبراء عالميين في مجال الرعاية الرياضية، كما يستضيف اتحاد الكرة نفس الوفد ، ومن المقرر أن يلقي الخبير العالمي الكندي ذو الأصول الصينية ديفيد شيقانج تانج، الذي يعمل محاضرًا بمركز الدراسات الرياضية السويسرى التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم محاضرة عن تنشيط الرعاية الرياضية.

من جانبه، اكد د. عمرو محب منسق عام البرنامج التعليمي للفيفا بمصر ان الخبير الكندي سيكشف كيف تطورت منظومة الرعاية الرياضية بالعالم والتي اتضحت من خلال العقود العملاقة التي تتبناها المؤسسات الكروية في اوروبا واسيا والولايات المتحدة الامريكية.

اضاف محب ان الخبير وصل الي القاهرة امس، وسيقوم بزيارة النادي الاهلي اليوم ضمن خطة البرنامج، متابعاً ان زيارة النادي الاهلي بصفته رائد الكرة الافريقية واحد المؤسسات الرياضية العملاقة التي تحقق انجازات ضخمة للرياضة المصرية.