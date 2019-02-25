شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أشرف صبحي يفتتح مصنع النجيل الصناعي بالهايكستب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مصنع النجيل الصناعي بالهايكستب، في إطار حرص وزارة الشباب على دعم المشروعات الرياضية .

وكان الدكتور أشرف صبحي، قد قام بجولة تفقدية بإستاد المصري البورسعيدي الأسبوع الماضي، اطلع الوزير خلالها على آخر المستجدات في عملية التطوير وأعمال رفع كفاءة الاستاد من اجل الاستعدات لبطولة امم افريقيا 2019 والتي ستستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو جتى 19 يوليو ، حيث أنه من المقرر أن تستضيف بورسعيد إحدي المجموعات التي ستقام عليها البطولة بالإضافة الي تجهيز عملية دخول الجماهير والمقاعد المخصصة لهم، و أيضا رفع كفاءة النجيلة.

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أشار صبحي أن بطولة الأمم الإفريقية ستجذب أكثر من 50 ألف سائح سيأتون لزيارة مصر لمشاهدتها بالإضافة الي وجود 2.1 مليار متابع للبطولة عبر البث الفضائي، مؤكدا أن بطولة الامم الافريقية بطولة استثنائية وهامة جدا، سواء من الناحية الرياضية أوالاقتصادية.

الجدير بالذكر أنه قد تم غلق الاستادات التي سيقام عليها البطولة لتطويرها ورفع كفاءتها استعدادا للبطولة.