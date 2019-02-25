انت الان تتابع دوتسون ينقذ نيكس من معادلة رقم قياسي مهين في الـNBA ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
٢٥ فبراير ٢٠١٩ - ٠٩:٠٢ ص
أحرز داميان دوتسون 3 رميات ثلاثية وسجل 27 نقطة في المجمل، ليقود نيويورك نيكس لوضع حد لخسارته في 18 مباراة متتالية، بالفوز 130-118 على سان أنطونيو سبيرز، في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA)، وكان نيكس، الذي لم ينتصر منذ فوزه على ميلووكي باكس المتصدر، في أول ديسمبر بعد وقت إضافي، على بعد خسارة واحدة من معادلة الرقم القياسي في دوري كرة السلة الأمريكي لأطول سلسلة هزائم والمسجل باسم دالاس مافريكس في موسم 1993-1994، وذلك حسبما أفادت وكالة رويترز، اليوم الإثنين.
وتقدم نيكس بفارق وصل إلى 23 نقطة في الربع الثالث، ولم يسمح لسبيرز مطلقا بتقليص الفارق لأقل من ثماني نقاط في الربع الأخير، علمًا بأن نيكس انتصر للمرة الخامسة فقط في آخر 37 مباراة، في مسيرة تضمنت 18 هزيمة متتالية، بين السابع من يناير و13 فبراير وهو رقم قياسي للفريق في موسم واحد. وأحرز نيكولا يوكيتش 22
وأحرز نيكولا يوكيتش 22 نقطة، وأضاف بول ميلساب 21 نقطة، ليقودا دنفر ناجتس، لفوز ساحق على لوس أنجلوس كليبرز 123-96، وسجل جمال موراي 16 نقطة، وأضاف جاري هاريس 14 بعد مشاركته كبديل في مباراته الثانية بعد العودة من الإصابة.
وفاز دنفر بـ 4 مباريات على التوالي ليصبح على بعد مباراة واحدة من جولدن ستيت وريورز حامل اللقب في ترتيب القسم الغربي، ويتقدم ناجتس على أوكلاهوما سيتي ثاندر في صدارة مجموعة الشمال الغربي.
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