أحداث الأحد.. سقوط وخطف وتضامن وتتويج وإيقاف

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خطف الأهلي ثلاث نقاط غالية من الجونة.. وطلب المقاصة تأجيل مواجهة الكأس تضامنًا مع الزمالك.. بينما واصل الزمالك التراجع علاوة على إيقاف «كهربا» بعد خروجه عن النص

كان يوم أمس الأحد مليئا بالأحداث المثيرة التي هزت الساحة الرياضية، بعضها منتظر وآخر متوقع، وآخر جاء بشكل مفاجئ، من بينها إغلاق أيمن بهجت قمر حسابه بسبب جماهير الأهلي، وخطف الأهلي ثلاث نقاط غالية من الجونة، والمقاصة طلب تأجيل مواجهة الكأس تضامنًا مع الزمالك، فيما قاد خريبين بيراميدز للعودة لوصافة الدوري، وتوج مانشستر سيتي بطلًا لكأس الرابطة، بينما واصل الزمالك التراجع، وأعلن الزمالك إيقاف «كهربا» بعد خروجه عن النص، كما سقط ليفربول في فخ التعادل أمام مانشستر يونايتد، علاوة على تغلب ريال مدريد على ليفانتي، وفيما لي نستعرض أبرز تلك الأحداث.

بسبب جماهير الأهلي.. أيمن بهجت يغلق حسابه خرجت بعض جماهير النادي الأهلي لمهاجمة الشاعر الغنائي، أيمن بهجت قمر، بعدما هدد الأخير، المتابعين له بإبلاغ الشرطة الإلكترونية عن كل من تجاوز في حقه، مما أدى إلى اشتعال الأمر بينه وبين جماهير القلعة الحمراء، التي قادت حملة شرسة ضده، أدت إلى قيامه بإغلاق

بسبب جماهير الأهلي.. أيمن بهجت يغلق حسابه

خرجت بعض جماهير النادي الأهلي لمهاجمة الشاعر الغنائي، أيمن بهجت قمر، بعدما هدد الأخير، المتابعين له بإبلاغ الشرطة الإلكترونية عن كل من تجاوز في حقه، مما أدى إلى اشتعال الأمر بينه وبين جماهير القلعة الحمراء، التي قادت حملة شرسة ضده، أدت إلى قيامه بإغلاق صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وجاء ذلك بعدما قرر «قمر»، مساندة صديقه أمير طعيمة، الذي رفض هجوم جمهور الأهلي على بيراميدز ومالكه تركي آل الشيخ.

حسين داي الجزائري يسقط أمام جور ماهيا بالكونفيدرالية

حقق نادي جور ماهيا الكيني الفوز على نظيره نصر حسين داي الجزائري بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية 2019.

الأهلي يخطف ثلاث نقاط غالية من الجونة في الدوري

حقق النادي الأهلي، فوزًا ثمينًا على نظيره الجونة، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من منافسات الدوري الممتاز، تقدم محمد ناجي جدو لأصحاب الأرض، وأدرك كريم نيدفيد هدف التعادل للمارد الأحمر، قبل أن يضيف ناصر ماهر هدف الفوز للأهلي، الذي رفع رصيده إلى 48 نقطة، بفارق 4 نقاط عن الزمالك المتصدر، بينما تجمد رصيد الجونة عند 26 نقطة.

تضامنًا مع الزمالك.. المقاصة يطلب تأجيل مواجهة الكأس

تقدم مجلس إدارة نادى مصر للمقاصة، برئاسة محمد عبد السلام، بطلب رسمي إلى اتحاد الكرة لتأجيل مباراته أمام الزمالك، في دور الثمانية ببطولة كأس مصر، والمقرر لها الأربعاء المقبل، على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية، وذلك للتضامن مع طلب الزمالك الذي يريد التأجيل أيضًا بسبب سفر فريقه إلى أنجولا للقاء بترو أتليتكو يوم 3 مارس في الكونفيدرالية الإفريقية، في الوقت الذي يعاني فيه الفريق الفيومي من ضغط المباريات، حيث يلعب مباراة أمام الإنتاج الحربي يوم 2 مارس في الدوري بعد لقاء الزمالك بـ48 ساعة.

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تركي آل الشيخ للجارحي: "رديت عليك رغم إني مش برد غير على الكبير"

رد تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز، على محمد الجارحي عضو مجلس إدارة الأهلي، بعد المنشور الذي نشره الأخير صباح الأحد على صفحته الشخصية، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ليرد آل الشيخ على عضو مجلس الأهلي على صفحته الشخصية على فيسبوك، قائلًا: "آه لحد الآن.. نظاماً.. والقرار ماترجعوش فيه لإنه مش قراركم.. وانبسط يا عم رديت عليك.. مع إني بحب أرد على الكبير فيكم".

خريبين يقود بيراميدز للعودة لوصافة الدوري

حقق نادي بيراميدز فوزًا ثمينًا على نظيره المقاولون العرب، بهدف نظيف، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الممتاز، وجاء هدف الفوز عن طريق عمر خريبين، ليرفع بيراميدز رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، متفوقًا على الأهلي بفارق الأهداف، بينما تجمد رصيد المقاولون العرب عند 34 نقطة في المركز الخامس.

مانشستر سيتي بطلًا لكأس الرابطة على حساب تشيلسي

توج مانشستر سيتي بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية، للمرة السادسة في تاريخه، بعد تغلبه على نظيره تشيلسي بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4-3، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، على ملعب «ويمبلي».

الزمالك يواصل التراجع ويتعادل بصعوبة مع بترو أتلتيكو

تعادل نادي الزمالك مع نظيره بترو أتلتيكو الأنجولي، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما، على استاد برج العرب، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة لدور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، ورفع الفارس الأبيض رصيده إلى نقطتين وظل في المركز الأخير، بينما رفع الفريق الأنجولي رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني.

بعد خروجه عن النص.. الزمالك يعلن إيقاف «كهربا»

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إيقاف محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب وسط الفريق، لأجل غير مسمى، وإحالته للتحقيق، وتغريمه 300 ألف جنيه، بسبب تطاوله على الجمهور عقب خروجه من الملعب خلال مباراة بترو أتلتيكو الأنجولى، وأكد رئيس الزمالك أن عودة محمود كهربا لاعب وسط الفريق، من عدمها تخص مجلس إدارة النادي، خاصة أن اللاعب خرج عن النص على مرأى من الجميع.

وأهدر كهربا عددا كبيرا من الفرص المحققة، وقابلت جماهير الزمالك لاعب الفريق في أثناء تبديله في الدقيقة 64، ليدخل بدلًا منه عمر السعيد، بالهجوم وهو ما لم يتقبله كهربا ليرد عليهم بالبصق، وهو ما أظهرته لقطات الإعادة التليفزيونية، كما شهدت المباراة اشتباكا بين كهربا ويوسف أوباما، وعبرت الجماهير عن غضبها من خلال بعض الهتافات: "العب بقى يا عم .. خللي عندك دم".

ليفربول يسقط في فخ التعادل أمام اليونايتد

سقط ليفربول في فخ التعادل أمام نظيره مانشستر يونايتد، في المباراة التي جمعتهما، على استاد الأولد ترافورد، ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج)، ليرتفع رصيد ليفربول إلى 66 نقطة في صدارة الدوري، فيما توقف رصيد مانشستر يونايتد عند 52 نقطة في المركز الخامس.

بركلتي جزاء.. ريال مدريد يفوز على ليفانتي في الليجا

حقق ريال مدريد فوزًا ثمينًا على نظيره ليفانتي، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما، على ملعب سيوتات دي فالنسيا، ضمن مواجهات الجولة الخامسة والعشرين من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم (الليجا)، أحرز هدفي ريال مدريد من ضربتي جزاء كريم بنزيمة في الدقيقة 43، وجاريث بيل في الدقيقة 77، فيما أحرز هدف ليفانتي مارتي سالفادور في الدقيقة 60، ليرفع الملكي رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثالث، بفارق 9 نقاط عن برشلونة المتصدر، في المقابل ظل ليفانتي في المركز الثالث عشر برصيد 30 نقطة.