انت الان تتابع هوكي جليد.. زوكاريلو يتوهج في ظهورة الأول مع ستارز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢٥ فبراير ٢٠١٩ - ٠٨:٥١ ص

سجل ماتس زوكاريلو هدفا وصنع آخر، في مباراته الأولى مع دالاس ستارز، وتصدى الحارس أنطون خودوبين إلى 44 محاولة على مرماه، ليقودا فريقهما للفوز 4-3 على شيكاجو بلاكهوكس في دوري هوكي الجليد بأمريكا الشمالية، لكن بداية زوكاريلو الجيدة لمشواره مع ستارز، انتهت في الفترة الثانية بعدما تصدى لتسديدة بذراعه، وأبلغ الصحفيين بعد المباراة بأنه يعتقد أنه أصيب بكسر في الذراع وأعلن الفريق أن اللاعب من المتوقع غيابه لأربعة أسابيع، وذلك حسبما أفادت وكالة رويترز، اليوم الإثنين.

وأحرز جو بافلسكي ثلاثية ليقود سان هوزيه شاركس للفوز 5-3 على ديترويت رد وينجز، وفاز كالجاري فليمز 2-1 على أوتاوا سناتورز بفضل هدف سجله أوستن زارنيك قبل 40.7 ثانية على النهاية، واحتاج مينيسوتا وايلد إلى وقت إضافي ليهزم سانت لويس بلوز 2-1، وفاز واشنطن كابيتالز 6-5 على نيويورك رينجرز بعد وقت إضافي أيضا