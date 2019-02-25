انت الان تتابع صراع القاع يشعل لهيب موقعة الداخلية وبتروجت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢٥ فبراير ٢٠١٩ - ٠٩:٤٨ ص

يحتضن استاد كلية الشرطة، اليوم الإثنين، في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا، لقاء نادي الداخلية أمام نظيره بتروجت، ضمن مواجهات الجولة الرابعة والعشرين من عمر الدوري الممتاز (2018-2019)، والتي سيقودها تحكيميًا وفقًا لما أعلنته لجنة الحكام باتحاد الكرة، الحكم الدولي محمد الصباحي، علمًا بأن لقاء الدور الأول، الذي أقيم ضمن مواجهات الجولة السابعة على استاد السويس الجديد، شهد تعادل الفريقين بهدف لكل منهما، حيث أحرز هدف الفريق البترولي شيمليس بيكيلى من ضربة جزاء، فيما أحرز هدف الداخلية حسام باولو، وكان يدرب بتروجت حينها طارق يحيى.

ويحتل نادي الداخلية بقيادة مديره الفني علاء عبد العال، المركز الرابع عشر بجدول الترتيب، برصيد 22 نقطة جمعها من 23 مباراة فاز في 4 وتعادل في 10 وخسر في 9، وسجل الفريق 27 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 34 هدفًا، بفارق نقطتين عن الاتحاد السكندري الثالث عشر، وبفارق ثلاث نقاط عن سموحة الثاني عشر. في المقابل