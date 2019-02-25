شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من كهربا بعد واقعة البصق على مشجعي الزمالك (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الزمالك، على أزمته مع مشجعي الزمالك الذين تواجدوا في المدرجات خلال مباراة الفريق مع بترو أتلتيكو الأنجولي، وواقعة بصقه عليهم عقب خروجه من الملعب.

وكتب «كهربا» عبر حسابه بموقع «تويتر»: «وبالوالدين إحسانا.. أحسن إلى أمي بعدم الوقوف ساكتا أمام من يعتدي بلفظ خارج، وإذا وقفت فكيف أكون محسنا، فيا من ترددون السب لستم مشجعي النادي العريق الزمالك، أنتم مندسون على مشجعي الكرة بوجه عام، وننتظر منكم الخروج غير آسفين عليكم، أما جمهور الزمالك فهو لا يعرف إلا المساندة بجانب ناديه العريق، فهو أهل الانتماء، وجمهور الزمالك الحقيقي هايفضل فوق راسي».

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وكان مرتضى منصور، رئيس الزمالك، قرر إيقاف محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب وسط الفريق، لأجل غير مسمى وإحالته للتحقيق، بخلاف تغريمه 300 ألف جنيه، بسبب تطاوله على الجمهور عقب خروجه من الملعب خلال مباراة بترو أتلتيكو الأنجولي، في الكونفيدرالية الأفريقية.

وأكد رئيس الزمالك أن عودة اللاعب من عدمه تخص مجلس إدارة النادي.