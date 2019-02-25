قدم بوكا جونيورز هدية إلى ريسينج كلوب متصدر الدوري الأرجنتيني الممتاز لكرة القدم وتغلب على ديفينسا خوستيكا صاحب المركز الثاني 1 / صفر مساء الأحد (صباح الاثنين بتوقيت جرينيتش) ضمن منافسات المرحلة العشرين من المسابقة.
وفي مباريات أخرى ، تغلب ريفر بليت على سان مارتن توكومان 2 / 1 وتاليريس كوردوبا على إستوديانتس لابلاتا 1 / صفر وتعادل أتلتيكو توكومان مع أرجنتينوس جونيورز سلبيا.
وحسم بوكا جونيورز المباراة أمام مضيفه ديفينسا خوستيكا بهدف وحيد سجله كارلوس تيفيز في الدقيقة 50 .
ورفع بوكا جونيورز رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثالث ، بفارق نقطتين أمام أتلتيكو توكومان ، بينما تجمد رصيد ديفينسا خوستيكا عند 45 نقطة وبات متأخرا بفارق ثلاث نقاط خلف ريسين كلوب المتصدر.
وأهدر أتلتيكو توكومان صاحب المركز الرابع ، نقطتين بتعادله السلبي مع أرجنتينوس جونيورز صاحب المركز السادس والعشرين الأخير.
وتغلب تاليريس كوردوبا على مضيفه إستوديانتس لابلاتا بهدف وحيد سجله صامويل سوسا في الدقيقة 65 ، ليرفع الأول رصيده إلى 27 نقطة في المركز الحادي عشر ويتجمد رصيد إستوديانتس لابلاتا عند 22 نقطة في المركز السابع عشر.
وتغلب ريفر بليت على سان مارتن توكومان 2 / 1 ليرفع الأول رصيده إلى 33 نقطة في المركز الخامس ويتجمد رصيد سان مارتن توكومان عند 18 نقطة في المركز الحادي والعشرين.
وسجل هدفي ريفر بليت ، خوان كينتيرو وماتياس سواريز في الدقيقتين 32 و84 بينما سجل راميرو كوستا الهدف الوحيد لسان مارتن توكومان في الدقيقة 90 .
كانت هذه تفاصيل خبر بوكا جونيورز يهزم ديفينسا خوستيكا في عقر داره بالدوري الأرجنتيني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.