بوكا جونيورز يهزم ديفينسا خوستيكا في عقر داره بالدوري الأرجنتيني

قدم بوكا جونيورز هدية إلى ريسينج كلوب متصدر الدوري الأرجنتيني الممتاز لكرة القدم وتغلب على ديفينسا خوستيكا صاحب المركز الثاني 1 / صفر مساء الأحد (صباح الاثنين بتوقيت جرينيتش) ضمن منافسات المرحلة العشرين من المسابقة.

وفي مباريات أخرى ، تغلب ريفر بليت على سان مارتن توكومان 2 / 1 وتاليريس كوردوبا على إستوديانتس لابلاتا 1 / صفر وتعادل أتلتيكو توكومان مع أرجنتينوس جونيورز سلبيا.

وحسم بوكا جونيورز المباراة أمام مضيفه ديفينسا خوستيكا بهدف وحيد سجله كارلوس تيفيز في الدقيقة 50 .

ورفع بوكا جونيورز رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثالث ، بفارق نقطتين أمام أتلتيكو توكومان ، بينما تجمد رصيد ديفينسا خوستيكا عند 45 نقطة وبات متأخرا بفارق ثلاث نقاط خلف ريسين كلوب المتصدر.

Advertisements

وأهدر أتلتيكو توكومان صاحب المركز الرابع ، نقطتين بتعادله السلبي مع أرجنتينوس جونيورز صاحب المركز السادس والعشرين الأخير.

وتغلب تاليريس كوردوبا على مضيفه إستوديانتس لابلاتا بهدف وحيد سجله صامويل سوسا في الدقيقة 65 ، ليرفع الأول رصيده إلى 27 نقطة في المركز الحادي عشر ويتجمد رصيد إستوديانتس لابلاتا عند 22 نقطة في المركز السابع عشر.

وتغلب ريفر بليت على سان مارتن توكومان 2 / 1 ليرفع الأول رصيده إلى 33 نقطة في المركز الخامس ويتجمد رصيد سان مارتن توكومان عند 18 نقطة في المركز الحادي والعشرين.

وسجل هدفي ريفر بليت ، خوان كينتيرو وماتياس سواريز في الدقيقتين 32 و84 بينما سجل راميرو كوستا الهدف الوحيد لسان مارتن توكومان في الدقيقة 90 .