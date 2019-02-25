سانتوس لاجونا يقسو على تولوكا برباعية في الدوري المكسيكي

حقق سانتوس لاجونا انتصارا كبيرا وتغلب على تولوكا 4 / صفر مساء الأحد (صباح الاثنين بتوقيت جرينيتش) ضمن منافسات المرحلة الثامنة من الدوري المكسيكي لكرة القدم.
ورفع سانتوس لاجونا رصيده إلى 14 نقطة في المركز الرابع بينما تجمد رصيد تولوكا عند سبع نقاط في المركز الخامس عشر.
وسجل الأهداف الأربعة لسانتوس لاجونا ، دييجو فالديس (الأول والرابع) في الدقيقتين الخامسة و63 وإدوار بريسيادو في الدقيقة 23 ومارسيلو كوريا من
ضربة جزاء في الدقيقة 39 .
وعانى تولوكا من النقص العددي في صفوفه بعد طرد لاعبه سانتياجو جارسيا في الدقيقة 33 .
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