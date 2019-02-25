شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه المقاصة فى الكأس بدون جمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق الزمالك مباراته المقبلة أمام مصر المقاصة، ضمن منافسات الدور ربع النهائى من بطولة كأس مصر، الأربعاء المقبل بدون جمهور، بناءً على قرار اتحاد الكرة بإقامة مباريات كأس مصر المتبقية بدون جمهور.

وقرر مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، خوض الفريق الأبيض مواجهة مصر المقاصة فى موعدها، دون طلب التأجيل، على استاد برج العرب، فى دور ربع النهائى من بطولة كأس مصر.

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الزمالك يرصد مكافأة خاصة للفوز

كما قرر مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، رصد مكافآت خاصة للفريق الأبيض من أجل تخطى عقبة مصر المقاصة والصعود لدور نصف النهائى من بطولة كأس مصر.

وكان المقاصة قد أعلن عن طلبه تأجيل اللقاء بسبب ضغط المباريات وأوضح مسئولى النادى الفيومى تضامن نظرائهم بنادى الزمالك معهم قبل أن يأتى قرار رئيس قلعة ميت عقبة بخوض المباراة فى موعدها.

الزمالك يتعادل مع بترو أتليتكو

وتعادل الزمالك أمس مع بترو أتليتكو الأنجولى بهدف لكل فريق بالكونفدرالية الأفريقية.