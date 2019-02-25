شكرا لقرائتكم خبر عن جدول الدورى المصرى بعد مباريات الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جاءت مباريات الدورى التى أقيمت أمس فى إطار الجولة الرابعة والعشرين لتحدث تغييرا فى جدول ترتيب الفرق فى المسابقة المحلية، حيث صعد بعضها وتراجع الآخر، وفقا لنتيجة كل مباراة.

وأٌقيمت أمس مباراتان فى منافسات الجولة الـ 24 من عمر مسابقة الدوري المصرى، نجح النادي الأهلي فى مواصلة الانتصارات بالفوز على الجونة بهدفين مقابل هدف، كما تغلب فريق بيراميدز على المقاولون العرب بهدف وحيد ليستعيد المركز الثانى مرة أخرى من المارد الأحمر.

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ورفع الأهلى رصيده بعد فوز الأمس إلى 48 نقطة بعد خوض 21 مباراة، فى المقابل استعاد فريق بيراميدز المركز الثانى بفارق الأهداف بعد الفوز فى مباراة المقاولون ليصل رصيده إلى 48 نقطة ولكن بعد خوض 24 لقاء.

ومازال الزمالك متربعا على قمة الدورى المصرى برصيد 52 نقطة بعدما خوض 21 مباراة بالمسابقة المحلية.



جدول الدورى المصرى

جدول الدورى المصرى