شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مؤمن vs محمد أبو الغار.. مواجهات قوية للمصريين ببطولة العالم للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم، الاثنين منافسات دور الـ 16 ببطولة العالم للاسكواش، والتى تستضيفها شيكاغو الأمريكية حتى الثانى من مارس المقبل، وتبلغ قيمة جوائزها المادية 500 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

ونجح 7 لاعبين مصريين فى التأهل لدور الـ16 من البطولة العالمية، من أصل 15 خاضوا منافسات البطولة بدءا من دور الـ64، وجاء الأبطال السبعة كالتالى: محمد الشوربجي المصنف الأول عالميا، علي فرج المصنف الثاني، طارق مؤمن المصنف الثالث، مروان الشوربجي المصنف الثامن، محمد أبو الغار المصنف التاسع، فارس الدسوقي، ومازن هشام.

ويخوض اللاعبون السبعة مباريات قوية في دور الـ16 جاءت كالتالي:

محمد الشوربجي x ليو أو

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مروان الشوربجي x ريان كوسكيلي

طارق مؤمن x محمد أبو الغار

فارس الدسوقي x بول كول

علي فرج x مازن هشام

وبذلك تكون مصر قد ضمنت مقعدين فى ربع نهائى البطولة العالمية، والتى يحمل لقبها عن النسخة الماضية محمد الشوربجى لاعب سموحة والمصنف الأول عالميا.