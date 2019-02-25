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صور .. منتخب "الصلع" فى الكرة المصرية..التوأم وجمعه وريان الأبرز

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الخليج 365 بلس
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

شهدت الكرة المصرية على مدار سنواتها ظهور أكثر من لاعب " أصلع أو أقرع" فى الملاعب و كان أكثرهم نجوم ورموز المصرية ولعبة كرة القدم ومثلو المنتخبات الوطنية ، الخليج 365 يلقي الضوء على أبرز 11 لاعب يمثلون منتخب " الصلع " فى الكرة المصرية وعلى رأسهم :

حراسة المرمى: أحمد فوزي حارس مرمى الأهلى و بتروجت و الداخلية والترسانة
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أحمد فوزي حارس الاهلى وبتروجت السابق

 

الدفاع: وائل جمعه – حماده طلبه - إبراهيم حسن-  ياسر ريان.
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وائل جمعه

 

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احمد رمزي

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حماده طلبه

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ياسر ريان

 

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الوسط : معتز إينو –علاء عبد الغني – صفوت عبد الحليم – محمد زيدان

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علاء عبد الغني

 

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محمد زيدان

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معتز إينو

 

الهجوم:حسام حسن – محمد اليماني

 

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