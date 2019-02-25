شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. منتخب "الصلع" فى الكرة المصرية..التوأم وجمعه وريان الأبرز والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الكرة المصرية على مدار سنواتها ظهور أكثر من لاعب " أصلع أو أقرع" فى الملاعب و كان أكثرهم نجوم ورموز الرياضة المصرية ولعبة كرة القدم ومثلو المنتخبات الوطنية ، الخليج 365 يلقي الضوء على أبرز 11 لاعب يمثلون منتخب " الصلع " فى الكرة المصرية وعلى رأسهم : حراسة المرمى: أحمد فوزي حارس مرمى الأهلى و بتروجت و الداخلية والترسانة

أحمد فوزي حارس الاهلى وبتروجت السابق أحمد فوزي حارس الاهلى وبتروجت السابق حراسة المرمى: أحمد فوزي حارس مرمى الأهلى و بتروجت و الداخلية والترسانة الدفاع: وائل جمعه – حماده طلبه - إبراهيم حسن- ياسر ريان.

وائل جمعه الدفاع: وائل جمعه – حماده طلبه - إبراهيم حسن- ياسر ريان. احمد رمزي حماده طلبه ياسر ريان Advertisements الوسط : معتز إينو –علاء عبد الغني – صفوت عبد الحليم – محمد زيدان علاء عبد الغني محمد زيدان معتز إينو الهجوم:حسام حسن – محمد اليماني

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور .. منتخب "الصلع" فى الكرة المصرية..التوأم وجمعه وريان الأبرز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.