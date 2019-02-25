قصة صور ..حالة عشق نجوم الكرة مع الحيوانات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 بلس
كثير من البشر يتمتعون كثيرا بحب الحيوانات سواء كانت قطط أو كلاب أو حتى أنواع أخرى، حتى و صل الأمر إلى شدة التعلق والإعتناء الشديد بكل تفاصيل هذه الكائنات .
و لا يختلف نجوم الكرة كثيرا عن محبي الحيوانات ، حيث يرصد الخليج 365 لقطات توضح حالة عشق نجوم الكرة و الحيوانات فى الصور التالية :
محمد صلاح مع القطة
إكرامى مع أبناءؤه بصحبة الكلب
شريف إكرامى يعتنى بكلبه
شريف إكرامى يلاقط صورة مع كلبه
محمد زيدان مع القرد
محمد زيدان و التمساح
محمد شوقى مع الكلب
محمد شوقى يحتضن كلبه
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