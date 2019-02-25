شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور ..حالة عشق نجوم الكرة مع الحيوانات والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 بلس

كثير من البشر يتمتعون كثيرا بحب الحيوانات سواء كانت قطط أو كلاب أو حتى أنواع أخرى، حتى و صل الأمر إلى شدة التعلق والإعتناء الشديد بكل تفاصيل هذه الكائنات .

و لا يختلف نجوم الكرة كثيرا عن محبي الحيوانات ، حيث يرصد الخليج 365 لقطات توضح حالة عشق نجوم الكرة و الحيوانات فى الصور التالية :



محمد صلاح مع القطة



إكرامى مع أبناءؤه بصحبة الكلب

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شريف إكرامى يعتنى بكلبه



شريف إكرامى يلاقط صورة مع كلبه



محمد زيدان مع القرد



محمد زيدان و التمساح



محمد شوقى مع الكلب