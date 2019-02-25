الارشيف / اخبار الرياضه

قصة صور ..حالة عشق نجوم الكرة مع الحيوانات

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/10
  • 2/10
  • 3/10
  • 4/10
  • 5/10
  • 6/10
  • 7/10
  • 8/10
  • 9/10
  • 10/10

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور ..حالة عشق نجوم الكرة مع الحيوانات والان مع تفاصيل الخبر

الخليج 365 بلس
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 بلس

 

كثير من البشر يتمتعون كثيرا بحب الحيوانات سواء كانت قطط أو كلاب أو حتى أنواع أخرى، حتى و صل الأمر إلى شدة التعلق والإعتناء الشديد بكل تفاصيل هذه الكائنات .

و لا يختلف نجوم الكرة كثيرا عن محبي الحيوانات ، حيث يرصد الخليج 365 لقطات توضح حالة عشق نجوم الكرة و الحيوانات فى الصور التالية :

محمد صلاح مع القطة
محمد صلاح مع القطة

 

إكرامى مع أبناءؤه بصحبة الكلب
إكرامى مع أبناءؤه بصحبة الكلب

 

Advertisements
شريف إكرامى يعتنى بكلبه
شريف إكرامى يعتنى بكلبه

 

شريف إكرامى يلاقط صورة مع كلبه
شريف إكرامى يلاقط صورة مع كلبه

 

محمد زيدان مع القرد
محمد زيدان مع القرد

 

محمد زيدان و التمساح
محمد زيدان و التمساح

 

محمد شوقى مع الكلب
محمد شوقى مع الكلب

 

محمد شوقى يحتضن كلبه
محمد شوقى يحتضن كلبه

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قصة صور ..حالة عشق نجوم الكرة مع الحيوانات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا