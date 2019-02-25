شكرا لقرائتكم خبر عن هانى أبو ريدة : استاد القاهرة جاهز لأمم افريقيا ولن يتم استبعاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة أن استاد القاهرة جاهز لاستضافة مباريات أمم أفريقيا 2019 وسيتم الانتهاء من التجهيزات خلال شهر أبريل ومايو المقبلين .

تستضيف مصر بطولة أمم أفريقيا 2019 يوم 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.

أضاف أبو ريدة فى تصريحات لـ " الخليج 365 "ان الاستعدادات تتم علي قدم وساق وهناك اتصالات دائمة مع رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة من أجل إنهاء تجهيزات الملاعب قبل البطولة بفترة طويلة.

أضاف هانى أبو ريدة عضو المكتب التنفيذى للاتحاد الدولى والأفريقي، أن هناك اهتمام من جميع جهات الدولة بأمم أفريقيا للخروج بشكل مشرف يليق بإسم ومكانة مصر.