الارشيف / اخبار الرياضه

على فرج يتأهل للدور الثالث من بطولة العالم للاسكواش بشيكاغو

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن على فرج يتأهل للدور الثالث من بطولة العالم للاسكواش بشيكاغو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، بتوقيت جرينتش اللاعب المصرى على فرج للدور الثالث لبطولة العالم للاسكواش التى تستضيفها مدينة شيكاغو الأمريكية خلال الفترة من 23 فبراير حتى 2 مارس القادم.

وجاء تأهل على فرج المصنف الثانى بعد تغلبه على مواطنه مصطفى عسل بثلاثة أشواط للاشئ وكانت نتيجة الأشواط 11-1, 11-4, 11-2 فى مباراة استغرقت 26 دقيقة.

وتأهل المصنف الثالث عشر فارس الدسوقى بعد فوزه على مواطنه محمد رضا بثلاثة أشواط لشوط وكانت نتيجة الأشواط 10-12, 11-4, 11-3, 11-7 فى مباراة استغرقت 44 دقيقة.

Advertisements

كما تأهل لنفس الدور مازن هشام بعد فوزه على الانجليزى ادريان والر بثلاثة أشواط لشوط وكانت نتيجة الأشواط 7-11, 11-6, 11-7, 11-4 فى مباراة استغرقت 49 دقيقة.

بينما ودع يوسف سليمان البطولة بعد خسارته من الويلزى جويل ماكين بثلاثة أشواط لشوطين وكانت نتيجة الأشواط 11-6, 7-11, 11-8, 9-11, 11-7 فى مباراة ماراثونية استغرقت 82 دقيقة.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر على فرج يتأهل للدور الثالث من بطولة العالم للاسكواش بشيكاغو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا