شكرا لقرائتكم خبر عن على فرج يتأهل للدور الثالث من بطولة العالم للاسكواش بشيكاغو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، بتوقيت جرينتش اللاعب المصرى على فرج للدور الثالث لبطولة العالم للاسكواش التى تستضيفها مدينة شيكاغو الأمريكية خلال الفترة من 23 فبراير حتى 2 مارس القادم.

وجاء تأهل على فرج المصنف الثانى بعد تغلبه على مواطنه مصطفى عسل بثلاثة أشواط للاشئ وكانت نتيجة الأشواط 11-1, 11-4, 11-2 فى مباراة استغرقت 26 دقيقة.

وتأهل المصنف الثالث عشر فارس الدسوقى بعد فوزه على مواطنه محمد رضا بثلاثة أشواط لشوط وكانت نتيجة الأشواط 10-12, 11-4, 11-3, 11-7 فى مباراة استغرقت 44 دقيقة.

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كما تأهل لنفس الدور مازن هشام بعد فوزه على الانجليزى ادريان والر بثلاثة أشواط لشوط وكانت نتيجة الأشواط 7-11, 11-6, 11-7, 11-4 فى مباراة استغرقت 49 دقيقة.

بينما ودع يوسف سليمان البطولة بعد خسارته من الويلزى جويل ماكين بثلاثة أشواط لشوطين وكانت نتيجة الأشواط 11-6, 7-11, 11-8, 9-11, 11-7 فى مباراة ماراثونية استغرقت 82 دقيقة.