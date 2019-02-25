الحرب الكلامية مستمرة..تركي آل الشيخ يرد على عضو مجلس إدارة الأهلي

مصراوي - كتب- علي البهجي: تواصلت حالة التراشق اللفظي بين تركي آل الشيخ، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم ومالك نادي بيراميدز، ومحمد جمال الجارحي ، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي. وفي وقت سابق قام تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، بتوجيه رسالة لمجلس إدارة النادي الأهلي، من خلال صفحته الرسمية عبر "فيسبوك". ونشر آل الشيخ، صورة لمجلس الأهلي، سبق وقام محمد جمال الجارحي عضو مجلس إدارة الأهلي بنشرها عبر حسابه على "فيس بوك" وعلق قائلا "إن شاء الله تتخذوا القرار الصحيح، وتلعبوا مباراة يوم 28 فبراير في الكأس". وتابع ساخرا من الصورة "ما...

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