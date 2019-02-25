نور الشربيني تتأهل للدور الثالث لبطولة العالم للاسكواش

محمد اسماعيل - القاهرة - شيكاغو - (أ ش أ):

تأهلت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، اللاعبة المصرية نور الشربيني للدور الثالث لبطولة العالم للاسكواش التي تستضيفها مدينة شيكاغو الأمريكية خلال الفترة من 23 فبراير حتى 2 مارس المقبل.

وجاء تأهل الشربيني المصنفة الثانية بعد تغلبها على الأسترالية كريستين نان بثلاثة أشواط دون رد وكانت نتيجة الأشواط 11-2, 11-4, 11-6 فى مباراة استغرقت 24 دقيقة.

يأتي هذا بينما ودعت ميار هاني المصنفة الثالثة والعشرين البطولة بعد هزيمتها أمام المصنفة الرابعة النيوزيلاندية جولي كينج بثلاثة أشواط لشوطين وكانت نتيجة الأشواط 12-14, 11-2, 15-13, 12-14, 11-3 في مباراة استغرقت 65 دقيقة.