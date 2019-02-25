محمد اسماعيل - القاهرة - شيكاغو - (أ ش أ):
تأهلت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، اللاعبة المصرية نور الشربيني للدور الثالث لبطولة العالم للاسكواش التي تستضيفها مدينة شيكاغو الأمريكية خلال الفترة من 23 فبراير حتى 2 مارس المقبل.
وجاء تأهل الشربيني المصنفة الثانية بعد تغلبها على الأسترالية كريستين نان بثلاثة أشواط دون رد وكانت نتيجة الأشواط 11-2, 11-4, 11-6 فى مباراة استغرقت 24 دقيقة.
يأتي هذا بينما ودعت ميار هاني المصنفة الثالثة والعشرين البطولة بعد هزيمتها أمام المصنفة الرابعة النيوزيلاندية جولي كينج بثلاثة أشواط لشوطين وكانت نتيجة الأشواط 12-14, 11-2, 15-13, 12-14, 11-3 في مباراة استغرقت 65 دقيقة.
كانت هذه تفاصيل خبر نور الشربيني تتأهل للدور الثالث لبطولة العالم للاسكواش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.