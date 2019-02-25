ساري يعلق على واقعة تمرد الحارس كيبا

نفى مدرب فريق تشيلسي، الإيطالي ماوريسيو ساري، وجود مشكلة بينه وبين حارس الفريق كيبا أريزابالاغا، مؤكداً أن ما حدث بينهما أمس الأحد أثناء مواجهة مانشتسر سيتي في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية كان سوء تفاهم.

وأوضح ساري أنه “كان هناك سوء تفاهم كبير، إذ اعتقدت أنه يعاني من إصابة ولكن بعد دقائق قليلة وجدت أن بإمكانه اللعب بشكل طبيعي.. كنت أرغب في الدفع بالحارس كاباييرو لأنني اعتقدت أن كيبا لم يكن في حالة جيدة، ولكنه كان يريد إخباري بأنه يمكنه اللعب، وبالفعل كان محقاً، ولكني أرى أنه عبر عن الأمر بطريقة سيئة، ولكنني تفهمت الأمر بعدما أخبرني به الطبيب فيما بعد”.

وحدثت هذه الواقعة قبل قليل من اللجوء لركلات الترجيح، عندما عانى كيبا من مشكلة عضلية، وحاول ساري تغييره، ولكن الحارس الإسباني رفض الخروج من الملعب مشيراً بأنه سيستمر في اللعب.

ونفى المدرب الإيطالي رغبته في الدفع بالحارس الأرجنتيني كاباييرو من أجل ركلات الترجيح، مؤكداً أنه “كان سيدفع به ظناً منه أن كيبا تعرض لإصابة”.

وحافظ مانشستر سيتي على لقبه في بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، بعد فوزه على البلوز بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بنتيجة التعادل السلبي.