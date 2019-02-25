قررت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، تغريم رئيس نادي الهلال، محمد بن فيصل، 25 ألف ريال. وغرمت اللجنة رئيس الهلال بسبب دخوله أرض الملعب، بعد نهاية لقاء الفريق أمام اتحاد جدة في الجولة 21 بدوري المحترفين السعودي والتي انتهت بفوز الهلال بهدفين نظيفين. كما ألزمت اللجنة نادي الاتحاد بغرامة مالية قدرها 100 ألف ريال، بسبب رمي جماهيره 50 علبة وأدوات أخرى خلال المواجهة ذاتها. ويحتل الهلال صدارة ترتيب جدول البطولة برصيد 52 نقطة، في حين يتواجد الاتحاد في المركز قبل الأخير برصيد 15 نقطة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عقوبة قاسية على الاتحاد.. وتغريم رئيس الهلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.