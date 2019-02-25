موجة انتقادات تطال حارس تشيلسي

بدا أن حارس تشيلسي، كيبا أريزابالاغا، يتحدى بشكل علني مدربه ماوريتسيو ساري خلال الهزيمة أمام مانشستر سيتي في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم اليوم الأحد، ورفض استبداله قرب نهاية الوقت الإضافي بإستاد ويمبلي.

وكانت هذه واحدة من أغرب الوقائع التي تشهدها مباراة نهائية في ويمبلي، وقد تكون تداعياتها خطيرة على الجانبين.

وفيما يلي ردود فعل على سلسلة الأحداث الغريبة بين ساري وأغلى حارس في العالم:

– مهاجم تشيلسي السابق، كريس ساتون، في حديث إلى هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي):

“كيبا لا يجب أن يلعب لتشيلسي مرة أخرى.. هذه يجب أن تكون آخر مباراة له بقميص تشيلسي.. إنه شيء مخجل.. لم أر مطلقاً شيئاً كهذا.. إذا كنت في مكان ساري كنت سأستقيل.. لا يمكن التقليل منك.. لماذا لم يُخرج اللاعبون كيبا من الملعب؟، يجب طرد كيبا، وليس ساري”.

– لاعب وسط منتخب إنجلترا السابق والناقد حالياً في بي.بي.سي، جيرمين جيناس:

“لا أتقبل أن يتحدى لاعب ساري بهذه الطريقة العلنية.. إنه شيء غير مقبول.. هذا يعكس ما يجري بين ساري ولاعبيه.. لا يمكن أن يحدث ذلك، هناك افتقار واضح للاحترام”.

– قائد مانشستر سيتي، فينسنت كومباني، عبر سكاي سبورتس:

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“أعرف مدى جودة ويلي كاباييرو في ركلات الترجيح.. في آخر مرة انتصرنا كان هو سبب الفوز لذلك لم أكن أرغب في اشتراكه!، هذا لم يحدث في نهاية المطاف”.

– قائد تشيلسي السابق، جون تيري، في حديث إلى سكاي سبورتس:

“سيكون من المثير رؤية ما إذا شارك كيبا في المباراة المقبلة.. إذا كنت في غرفة الملابس سأتوقع أن يتعامل المدرب مع الأمر على الفور”.

– قائد منتخب إنجلترا السابق، غاري لينيكر، ومقدم البرامج الحالي في بي.بي.سي عبر حسابه في تويتر:

“لست واثقاً إن كان سبق لي رؤية لاعب يرفض التغيير.. هذا شيء غير عادي”.

– لاعب وسط منتخب إنجلترا السابق، جيمي ريدناب، عبر سكاي سبورتس:

“بمجرد رؤية رقمك في اللوحة عليك مغادرة الملعب مهما كان ذلك مؤلماً.. عليك احترام زميلك الذي سيشارك بدلاً منك.. الأمر لا يتعلق بأن (ساري) قرر استبداله بلا سبب.. قرر تغييره لأنه أصيب بشد عضلي مرتين في الملعب.. أشعر بالأسف من أجل ساري.. الأمر صعب حقاً عليه”.