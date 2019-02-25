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الزمالك يتراجع عن موقفه ويخوض مرانه الأول استعدادًا لمباراة مصر المقاصة

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كتب- مصطفى جويلي:

 قرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بقيادة السويسرى كريستان جروس، خوض مران الفريق في العاشرة صباح اليوم الإثنين،

فى معسكره بالإسكندرية.

 وينتظر الجهاز الفنى للزمالك القرار النهائى لمسئولي الاتحاد المصرى لكرة القدم، بخصوص مباراة

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كأس مصر بدور الـ8 أمام مصر للمقاصة، المقرر لها الأربعاء المقبل، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، بعد تقدم إدارة النادى الفيومى بطلب رسمى للجبلاية خلال الساعات الماضية بتأجيل اللقاء.
 
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