رياضة | أمير مرتضى عن إيقاف "كهربا": قرار موفق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمير مرتضى عن إيقاف "كهربا": قرار موفق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تحدث أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك، عن إيقاف محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق بعد التعادل أمام بترو أتلتيكو الأنجولي في الكونفدرالية.
وقال أمير مرتضى:" المجموعة لن تحسم سوى في المباراة الأخيرة، نصر حسين داي خسر من جورماهيا ومازال هناك ثلاث مباريات، والزمالك قادر على الصعود".
وتابع أمير متحدثا عن واقعة كهربا: "أعتقد أن هذا القرار موفق من مجلس الإدارة كهربا لاعب كبير ولديه خبرات ولا يجب أن يتعامل مع الضغوط بهذا الشكل".
أكد الإعلامي أحمد شوبير أن محمود عبدالمنعم "كهربا" قد خرج عن النص في مباراة فريقه أمس أمام بيترو اتلتيكو الأنجولي وتجاوزه في حق الجماهير .
وقال شوبير عبر برنامج "ساعة مع شوبير" :"المؤكد أن كهربا أخطأ ولكن ما ذنب والدته للتعرض للهجوم بدون أي سبب !
وتابع "انتقدوا اللاعبين كيفما شئتم داخل الملعب ولكن بدون تجاوز في حق أهله ووالدته" .
وأضاف "اللاعب بمستواه قريبا من العودة للمنتخب ولكن سلوكياته قد تأثر على ذلك وأطالبه دائما هو وباقي اللاعبين بضبط النفس لأنه لاعب كبير ومعرض لمثل هذه المواقف .