رياضة | أمير مرتضى عن إيقاف "كهربا": قرار موفق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمير مرتضى عن إيقاف "كهربا": قرار موفق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك، عن إيقاف محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق بعد التعادل أمام بترو أتلتيكو الأنجولي في الكونفدرالية.

وقال أمير مرتضى:" المجموعة لن تحسم سوى في المباراة الأخيرة، نصر حسين داي خسر من جورماهيا ومازال هناك ثلاث مباريات، والزمالك قادر على الصعود".

وتابع أمير متحدثا عن واقعة كهربا: "أعتقد أن هذا القرار موفق من مجلس الإدارة كهربا لاعب كبير ولديه خبرات ولا يجب أن يتعامل مع الضغوط بهذا الشكل".

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