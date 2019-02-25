رياضة | شوبير : كهربا مخطئ .. ولكن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شوبير : كهربا مخطئ .. ولكن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن محمود عبدالمنعم "كهربا" قد خرج عن النص في مباراة فريقه أمس أمام بيترو اتلتيكو الأنجولي وتجاوزه في حق الجماهير .

وقال شوبير عبر برنامج "ساعة مع شوبير" :"المؤكد أن كهربا أخطأ ولكن ما ذنب والدته للتعرض للهجوم بدون أي سبب !

وتابع "انتقدوا اللاعبين كيفما شئتم داخل الملعب ولكن بدون تجاوز في حق أهله ووالدته" .

وأضاف "اللاعب بمستواه قريبا من العودة للمنتخب ولكن سلوكياته قد تأثر على ذلك وأطالبه دائما هو وباقي اللاعبين بضبط النفس لأنه لاعب كبير ومعرض لمثل هذه المواقف .

عبد الفتاح: التحكيم المصري جيد جدا أشاد عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بالجمعية العمومية للأندية والتي أقيمت أمس الأحد. وأضاف عبد الفتاح في تصريحات إذاعية عبر برنامج "وان تو" والمذاع عبر أون سبورت إف إم أن الجمعية العمومية كانت حضارية لاتخاذ رأيهم في جميع أمور اتحاد الكرة والخروج بشكل محترم يليق باسم اتحاد الكرة. وتطرق عبد الفتاح للحديث عن التحكيم المصري مؤكدًا أنه جيد جدًا والجميع شاهد الأخطاء التحكيمية للحكام الأجانب الذين أداروا مباريات في بطولة الدوري المصري. أبوريدة: دعمت الأهلي والزمالك والإسماعيلي وهذه قصتي مع الخطيب أعلن المهندس هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة أن مسابقة الدوري الممتاز سيتم تأجيلها لما بعد نهاية بطولة أمم إفريقيا والتي ستسضيفها مصر في شهر يونيو المقبل. وأضاف أبوريدة في تصريحات إذاعية عبر برنامج "وان تو" والمذاع عبر أون سبورت إف إم نعمل على خوض مباريات كثيرة في الدوري قبل بطولة أمم إفريقيا، والباقي سيتم خوضه بعد نهاية البطولة. وتابع أبوريد: "نسعى للانتهاء من بطولة كأس مصر قبل بداية البطولة الإفريقية من أجل تحديد الأندية المصرية التي ستشارك في الكونفيدرالية خلال النسخة المقبلة". وتطرق أبوريدة للحديث حول علاقته مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مؤكدًا أنه تربطه علاقة جيدة وكلها مودة مع رئيس القلعة الحمراء ولا يوجد أي مشاكل بينهما. وأوضح أن اتحاد الكرة وقف مع الأندية المصرية الثلاث الأهلي والزمالك والإسماعيلي خلال أزمتهم مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف". وأشار إلى أن منتخب مصر قادر على إسعاد الجماهير المصرية خلال بطولة أمم إفريقيا 2019. عقوبات نارية على الأهلي إذا انسحب أمام بيراميدز يواجه النادي الأهلي شبح العقوبات النارية في حالة الانسحاب من مسابقة كأس مصر ومواجهة بيراميدز يوم 28 فبراير الجاري. وتنص لائحة كأس مصر على استبعاد الأهلي من النسخة المقبلة لكأس مصر مع توقيع عقوبة مالية لتعويض الخسائر المالية من انسحابه. الأهلي والزمالك يتصارعان على عامر عامر حارس الإنتاج فتح نادي الإنتاج الحربي الباب أمام الأهلي الزمالك للتفاوض على ضم عامر عامر حارس الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وحدد الإنتاج الحربي مبلغ 30 مليون جنيه لبيع عامر عامر في الصيف والذي يتردد أنه وقع للأهلي بينما دخل الزمالك في مفاوضات معه لإفساد الصفقة. ويقدم عامر عامر مستوى مميزًا مع الإنتاج الحربي جعله مرشحًا للانضمام لمنتخب مصر في شهر مارس المقبل. أغلى 5 مدربين في الدوري المصري ارتفعت أسعار المدربين في الدوري المصري 2018 – 2019 بشكل كبير ويتصدر الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لبيراميدز قائمة أغلى المدربين هذا الموسم. Advertisements 1- الأرجنتيني رامون دياز مدرب بيراميدز ومعاونوه يحصلون على 200 ألف دولار شهرياً ما يعادل 3 ملايين و600 الف جنيه. 2- السويسري كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك ومعاونوه يحصلون على 180 ألف دولار شهريًا أى ما يعادل 3 ملايين و200 ألف جنيه. 3- الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي ومعاوناه يحصلون على 125 ألف دولار شهريًا ما يعادل مليونين و250 ألف جنيه. 4- البلجيكى سيدومير يانيفسكي المدير الفني للإسماعيلي ومعاونوه يحصلون على 45 ألف دولار شهرياً ما يعادل 800 ألف جنيه. 5- اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لوادى دجلة يحصل على 25 ألف دولار شهريًا أي ما يعادل 450 ألف جنيه. إجمالي صفقات الأهلي في يناير أنفق النادي الأهلي ما يقارب من 214 مليون جنيه لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير الماضي. وضم الأهلي حسين الشحات من العين الإماراتي مقابل 5 ملايين دولار بالإضافة إلى ما تنازل عنه اللاعب لناديه السابق من أجل العودة إلى مصر وارتداء الفانلة الحمراء. وتعاقد الأهلي مع حمدي فتحي من إنبي مقابل 30 مليون جنيه وياسر إبراهيم من سموحة بـ30 مليون جنيه ومحمد محمود من وادي دجلة بـ20 مليون جنيه ومحمود وحيد من المقاصة بـ15 مليون جنيه ورمضان صبحي من هيديرسفيلد الإنجليزي بـ18 مليون جنيه وجيرالدو دا كوستا من أول أغسطس الأنجولي بـ3 ملايين جنيه ونصف وإسماعيل الليثي من الاتصالات بمليوني جنيه. صفقات الأهلي في يناير حسين الشحات بـ90 مليون جنيه حمدي فتحي بـ30 مليون جنيه ياسر إبراهيم بـ30 مليون جنيه محمد محمود بـ20 مليون جنيه محمود وحيد من المقاصة بـ15 مليون جنيه رمضان صبحي بـ18 مليون جنيه جيرالدو دا كوستا بـ3 ملايين جنيه ونصف إسماعيل الليثي بمليوني جنيه محمود كهربا مطلوب في أندرلخت البلجيكي أبدى مسئولو نادي أندرلخت البلجيكي اهتمامًا بالحصول على خدمات محمود كهربا لاعب فريق الزمالك خلال الموسم الجديد بعد متابعة بعض التسجيلات له. ويضع مسئولو أندرلخت محمود كهربا تحت المراقبة لنهاية الموسم الجاري قبل البت في مصيره بشكل نهائي سواء بالتعاقد معه أو صرف النظر عنه. ويدرس مسئولو أندرلخت إرسال وفد إلى القاهرة لمتابعة محمود عن قرب وإعداد تقرير مفصل عنه.

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