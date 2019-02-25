رياضة | الأهلي يتحرك لحسم تمديد عقد أزارو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يتحرك لحسم تمديد عقد أزارو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحرك مسؤولو النادي الأهلي لتمديد عقد المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق لمدة موسمين إضافيين.

ويرغب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي في تمديد عقد أزارو، رغم استمرار عقده مع الفريق الأحمر لمدة موسمين مقبلين بخلاف الموسم الجاري.

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وقام عبد الحفيظ بجس نبض أزارو وبحث مطالبه المادية، لكن اللاعب طلب تأجيل المفاوضات إلى ما بعد تعافيه من الإصابة التى يعانى منها حاليا.

وجدد الأهلي عقود أكثر من لاعب، على رأسهم التونسي علي معلول والنيجيري جونيور أجايي وعمرو السولية وكريم نيدفيد.