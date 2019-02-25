رياضة | الاتحاد السكندري يصارع الهلال في كأس زايد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد السكندري يصارع الهلال في كأس زايد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف الاتحاد السكندرى نظيره الهلال السعودى فى تمام السادسة بملعب استاد الجيش المصرى فى برج العرب فى إياب ربع نهائى بطولة كأس زايد للأندية العربية.

ويسعى الاتحاد السكندرى لمصالحة جماهيره وتعويض خسارته الثقيلة ذهابا بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جمعت الفريقين بمدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية.

ومن المنتظر أن يكون تشكيل الاتحاد السكندرى كالتالي: حارس المرمى الهانى سليمان، واللاعبين محمود رزق، محمود بازوكا، السيد سالم، محمود شعبان، أحمد توفيق، نور السيد، أحمد نبيل «مانجا»، خالد الغندور، تونى سيلفا، رزاق سيسيه.

وعلى الجانب الآخر يسعى الهلال لتحقيق على الأقل التعادل للفوز، واكتفى الكرواتى زوران ماميتش، المدير الفنى للفريق، بمران استشفائى للاعبيه خشية تعرضهم للإجهاد بعد مباراة الدورى السعودى أمام اتحاد جدة، التى انتهت بفوز الهلال بثنائية دون رد.