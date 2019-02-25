رياضة | ساري يعلق على واقعة تمرد الحارس كيبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ساري يعلق على واقعة تمرد الحارس كيبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وأوضح ساري أنه "كان هناك سوء تفاهم كبير، إذ اعتقدت أنه يعاني من إصابة ولكن بعد دقائق قليلة وجدت أن بإمكانه اللعب بشكل طبيعي.. كنت أرغب في الدفع بالحارس كاباييرو لأنني اعتقدت أن كيبا لم يكن في حالة جيدة، ولكنه كان يريد إخباري بأنه يمكنه اللعب، وبالفعل كان محقاً، ولكني أرى أنه عبر عن الأمر بطريقة سيئة، ولكنني تفهمت الأمر بعدما أخبرني به الطبيب فيما بعد".

وحدثت هذه الواقعة قبل قليل من اللجوء لركلات الترجيح، عندما عانى كيبا من مشكلة عضلية، وحاول ساري تغييره، ولكن الحارس الإسباني رفض الخروج من الملعب مشيراً بأنه سيستمر في اللعب.

ونفى المدرب الإيطالي رغبته في الدفع بالحارس الأرجنتيني كاباييرو من أجل ركلات الترجيح، مؤكداً أنه "كان سيدفع به ظناً منه أن كيبا تعرض لإصابة".

وحافظ مانشستر سيتي على لقبه في بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، بعد فوزه على البلوز بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بنتيجة التعادل السلبي.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد مجانا

يستضيف ملعب الأولد ترافورد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد عصر اليوم ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

وتنطلق مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الساعة الرابعة و5 دقائق بتوقيت القاهرة بعد 5 دقائق فقط من مباراة الأهلي والجونة في الدوري المصري.

وتذاع مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد عبر 5 قنوات مجانية مثل القناة الفرنسية RMC Sport 1، وSport TV 2، والقناة الصربية Sport Klup 2 HD، وS.Sport Turkey، وقناة Varzish Sport HD.

هدف واحد يكفي محمد صلاح لدخول التاريخ أمام مانشستر يونايتد

يتطلع محمد صلاح نجم ليفربول لتسجيل هدف في مباراة القمة أمام مانشستر يونايتد على ملعب أولدترافورد في الساعة الرابعة و5 دقائق عصر اليوم ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

ويتطلع محمد صلاح لقيادة ليفربول لتحقيق الفوز اليوم وتسجيل هدف سيجعله أسرع لاعب في تاريخ البريميير ليج يسجل 50 هدفًا لفريق واحد.

ويمتلك محمد صلاح حاليًا 49 هدفًا في الدوري الإنجليزي، خلال 62 مباراة، حيث ستكون مباراة يونايتد رقم 63 له في وإذا سجل سيحطم الرقم القياسي المسجل باسم آلان شيرار الذي أحرز 50 هدفًا في 66 مباراة مع بلاكبيرن روفرز عام 1994.

ومازال أمام محمد صلاح 3 مباريات لكسر رقم شيرار ، حيث سيواجه ليفربول أندية مانشستر يونايتد وواتفورد وإيفرتون وبيرنلي على التوالي.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 65 نقطة خلف مانشستر سيتي المتصدر بفارق الأهداف بينما مانشستر يونايتد في المركز الرابع برصيد 51 نقطة.

وفاز ليفربول على كبار الدوري الإنجليزي هذا الموسم مانشستر يونايتد وتوتنهام وأرسنال وتعادل مع مان سيتي وتشيلسي وأرسنال قبل أن يخسر من السيتي.

ونجح ليفربول في تحقيق الفوز على مانشستر يونايتد 3-1 في الدور الأول من الدوري الإنجليزي تحت قيادة جوزيه مورينيو لكنه يصطدم هذه المرة بأولي سولسكاير المدير الفني للشياطين الحمر.

ويدخل مانشستر يونايتد مباراة اليوم وسط معنويات عالية بعدما صعد إلى دور الثمانية في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي كما حقق الفوز في 8 مباريات من آخر 9 في الدوري الإنجليزي.

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أزمة جديدة في برشلونة قبل الكلاسيكو

رغم أن الجهاز الفني لفريق برشلونة بقيادة المدرب إرنستو فالفيردي استعاد خدمات الفرنسي صامويل أومتيتي، قبل مواجهة ليون، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء الماضي فإنه لا يفكر في الدفع به أمام إشبيلية وريال مدريد.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية فإن خطط فالفيردي لا تتضمن مشاركة صامويل أومتيتي ضد إشبيلية أو مباراتي الكلاسيكو في الليجا وكأس الملك ضد ريال مدريد.

وقد يكون أول ظهور لأومتيتي، يوم 6 مارس/المقبل ضد جيرونا في كأس سوبر كتالونيا، وحال استجابت ركبته بشكل إيجابي، قد يتم الاعتماد عليه في مواجهتي رايو فاليكانو وريال بيتيس في الليجا، كما ستزيد حظوظه للعب ضد ليون في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال.

جوارديولا: مانشستر سيتي لن ينافس على دوري أبطال أوروبا

أبدى بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي عدم جاهزية فريقه للمنافسة في الأدوار الأخيرة على دوري أبطال أوروبا.

ولم يكن مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا، سعيداً بعدما خطف فريقه بـ10 لاعبين الفوز 3-2 على شالكه، في ذهاب دور 16 بدوري أبطال أوروبا.

وهز سيتي الشباك مرتين في آخر 4 دقائق، ليقلب تأخره إلى فوز بعدما تقدم 1-0، لكنه وجد نفسه متأخراً بعد استقباله ركلتي جزاء في 7 دقائق.

وقال جوارديولا: "كانت نتيجة رائعة، قدمنا للمنافس ركلة جزاء ثم ركلة أخرى ثم الطرد لذا فهذا ليس جيداً، ما زلنا غير جاهزين للمنافسة في الأدوار الأخيرة للبطولة، هذه حقيقة، قدمنا أداءً جيداً لكننا فقدنا بعض الكرات بسهولة وهو ما لا يجب حدوثه في هذه البطولة، ثم استقبلت شباكنا هدفين من ركلتي جزاء".

وأضاف جوارديولا: "كان مثل ما حدث في أنفيلد ضد ليفربول في الموسم الماضي عندما خسرنا 0-3، قدمنا هدفين في الوقت الذي لم يفعل فيه شالكه أي شيء، الأداء كان جيداً في النهاية وبفضل كفاءة ليروي اللاعبون الكبار يحسمون هذا النوع من المباريات".

برشلونة يستعيد "ميلو"

تلقى عشاق نادي برشلونة الإسباني خبرًا سارًا رغم التعادل السلبي مع ليون الفرنسي في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" عن أن البرازيلي آرثر ميلو شارك اليوم في تدريب برشلونة حيث أدى بعض التدريبات البسيطة، ضمن الاستعدادات لمباراة إشبيلية.

وتعرض آرثر ميلو لإصابة في الفخذ الأيسر خلال مواجهة ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وواصل الهولندي ياسبر سيليسين حارس برشلونة برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة التي تعرض لها في التدريبات.

ويستعد برشلونة لمباراة إشبيلية يوم السبت المقبل، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر الدوري الإسباني.