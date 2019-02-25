رياضة | مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 25/2/2019 والقنوات الناقلة والمعلقين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 25/2/2019 والقنوات الناقلة والمعلقين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد اليوم الإثنين والموافق 25/2/2019 عدداً من المباريات القوية وبالتحديد في كأس زايد للأندية الأبطال حيثُ تُستكمل اليوم منافسات إياب دور ربع نهائي البطولة، لذلك؛ نرصد لكم عبر "الخليج 365 الرياضي" مواعيد المباريات بجانب القنوات الناقلة.

كأس زايد للأندية الأبطال:

- الاتحاد السكندري × الهلال السعودي:

اليوم في تمام الساعة الـ6:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة أبو ظبي الرياضية 2 HD بصوت علي سعيد الكعبي

- الأهلي السعودي × الوصل الإماراتي:

اليوم في تمام الساعة الـ9:45 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة أبو ظبي الرياضية 1 HD بصوت المعلق فارس عوض

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الدوري الإسباني:

- جيرونا × ريال سوسيداد:

اليوم في تمام الساعة الـ10:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 3 HD

الدوري المصري:

- الداخلية × بتروجيت:

اليوم في تمام الساعة الـ3:30 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناتي أون سبورت HD والنيل للرياضة