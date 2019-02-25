الامارات | محمد صلاح أسوأ لاعب في ليفربول

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح أسوأ لاعب في ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل النجم المصري محمد صلاح، صيامه عن التهديف في المناسبات الكبرى مع فريقه بالدوري الإنجليزي إضافة إلى مستواه المتواضع الذي ظهر به أمام مانشستر يونايتد، حيث نشرت صحيفة “ديلي إكسبريس” البريطانية، تقييم لاعبي نادي ليفربول في مواجهة نادي مانشستر يونايتد، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين ببطولة الدوري الإنجليزي.

وحصل الحارس البرازيلي المتألق أليسون بيكر، على أعلى تقييم من بين جميع لاعبي نادي ليفربول في مواجهة مانشستر يونايتد ببطولة البريميرليج “7/10″، وذلك بعد تصدياته الخرافية.

بينما حصل الفرعون المصري محمد صلاح، على تقييم كارثي في مباراة مانشستر يونايتد “2/10″، بعد مستواه الباهت الذي ظهر عليه طوال اللقاء وهو يعتبر أقل تقييم بين اللاعبين، واعتبر المدير الفني لنادي ليفربول، يورغن كلوب، أن نجمه المصري محمد صلاح لم يظهر بالشكل المطلوب والمعتاد خلال المواجهة التي جمعت الفريق مع مانشستر يونايتد، الأحد، في أولد ترافورد.

وخلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة، أشار كلوب إلى أنه يتواجد كمدير فني لليفربول "من أجل مساعدة اللاعبين على الظهور بأفضل شكل ممكن".

وقال: "لا أعلم لماذا لم يلعب صلاح جيدا، ولكن لست هنا لأكون مخيبا الآمال، أنا هنا لكي أساعد اللاعبين ليظهرون أفضل ما لديهم".

واستطرد قائلا: "بالتأكيد اللاعبين يريدون أن يظهروا في أفضل شكل.. ولكن أحيانا لا يحدث ذلك".

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وأضاف: "لست مهتما لما حدث في مباراة اليوم كثيرا، أفكر الآن في مواجهة الأربعاء المقبل أمام بايرن ميونخ".

من جانبه، استشهد المدير الفني لمانشستر يونايتد، أولي غونار سولسكاير، بقرار كلوب بإخراج محمد صلاح من الملعب، ليدلل على قوة أداء لوك شاو في الكلاسيكو.

وقال سولسكاير: "عندما احتاج ليفربول للتسجيل، قاموا بإخراج محمد صلاح".

وأضاف: "إخراج صلاح من الملعب يثبت الأداء الجيد الذي قدمه لوك شاو في المباراة"، وتابع: "لا أتذكر أي فرص لليفربول على الإطلاق. لا أتذكر أن دافيد دي خيا قام بأي تصد في اللقاء".

تقييم لاعبي ليفربول أمام مانشستر يونايتد

أندي روبرتسون: 6/10

فيرجيل فان دايك: 6/10

جويل ماتيب: 5/10

جيمس ميلنر: 6/10

فينالدوم: 6/10

فابينيو: 5/10

جوردان هندرسون: 5/10

ساديو ماني: 5/10

روبرتو فيرمينو: 4/10

محمد صلاح: 2/10