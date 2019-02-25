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الأهلى يكلف عبد الحفيظ بتمديد عقد وليد أزارو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كلّفت مجلس إدارة النادي الأهلى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بتمديد عقد المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق لمدة موسمين إضافيين، رغم استمرار عقده مع الفريق الأحمر لمدة موسمين مقبلين بخلاف الموسم الجارى .

وبدأ سيد عبد الحفيظ رحلة جس نبض وليد أزارو وبحث مطالبه المادية، إلا أن اللاعب الدولى طلب تأجيل المفاوضات إلى ما بعد تعافيه من الإصابة التى يعانى منها حالياً، وتحرمه من المشاركة مع الفريق الأحمر.

ونجح الأهلي مؤخراً فى تمديد عقود أكثر من لاعب، على رأسهم التونسى على معلول والنيجيرى جونيور أجايى وعمرو السولية وكريم نيدفيد.

 

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