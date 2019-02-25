شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. الاتحاد السكندرى يصطدم بالهلال السعودى فى كأس زايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف الاتحاد السكندرى بقيادة حلمى طولان فى السادسة من مساء اليوم الإثنين، نظيره الهلال السعودى بقيادة مدربه الصربى زوران ماميتش، على استاد برج العرب، فى دور ربع النهائى من البطولة العربية للأندية "كأس زايد للأندية الأبطال" التى سيحضرها 10 آلاف مشجع، وحرصت إدارة زعيم الثغر على تحديد أسعار رمزية للتذاكر حيث حددت 10 جنيهات للدرجة الموحدة بجانب 50 جنيه للدرجة الأولى، وأسند الاتحاد العربى لكرة القدم قيادة المباراة تحكيمياً إلى الدولى الجزائىي مصطفى غربال الذى شارك فى إدارة 109 مباريات خلال مسيرته التحكيمية.

يدخل الاتحاد السكندرى مواجهة الهلال السعودى والمهمة شبه مستحيلة نحو العبور إلى دور نصف النهائى، بعد الخسارة التى تعرض لها زعيم الثغر فى لقاء الذهاب الذى أقيم على استاد الملك سعود، بثلاثية نظيفة، إلا إن الجهاز الفنى للاتحاد بقيادة حلمى طولان حرص على الحديث مع اللاعبين إن الطموح فى المباراة يعد تقديم أداء مشرف مع السعى نحو تحقيق نتيجة إيجابية ترضى جماهير الإسكندرية وغلق صفحة مباراة الذهاب تماماً قبل مواجهة اليوم حيث كشف وليد صلاح الدين مدير الكرة بفريق الاتحاد أنه لا يوجد أى عقوبات أو إيقافات تم توقيعها على لاعبى فريق الاتحاد بعد الهزيمة فى الذهاب وأشار إلى إن الفوز اليوم بمباراة العودة أمام الهلال السعودى ليس بالأمر المستحيل ولكن بشرط الاجتهاد وبذل الجهد ونسيان مباراة الذهاب.

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من ناحية أخرى،حرص حلمى طولان المدير الفنى للاتحاد السكندرى، على إنهاء استعدادات الفريق على الصعيد الفنى بخوض مواجهة ودية مع سبورتنج، والتى انتهت بفوز الاتحاد بهدف نظيف سجله محمد ناجى جدو، ويفتقد الهلال أمام الاتحاد السكندرى لخدمات كلا من أندريه كاريلو ‏وعلي البليهي نظراً لمعاناة الأول من نزلة برد وشكوى الثانى من الإجهاد ما أدى إلى عدم اصطحابهم مع البعثة للمواجهة

من المتوقع أن يبدأ الاتحاد المباراة بتشكيل مكون من:"الهانى سليمان فى حراسة المرمى، محمود شعبان، محمود رزق، محمد بازوكا، السيد سالم فى خط الدفاع، أحمد توفيق، نور السيد، أحمد نبيل مانجا، سيسيه فى خط الوسط، خالد قمر، تونى سيلفا فى خط الهجوم".

فى المقابل، وصلت بعثة الهلال السعودى إلى الإسكندرية، أول أمس السبت، وسط استقبال حافل من جانب مسئولى زعيم الثغر خاصة بعد كرم الضيافة التى لقاها الاتحاد خلال إقامته بالرياض، ومن المنتظر أن يعتمد الصربى زوران ماميتش على الأسلحة العديدة التى يمتلكها فى مواجهة زعيم الثغر وعلى رأس تلك الأسلحة نجم الفريق المهاجم الفرنسى جوميز بجانب محمد الشلهوب وكارلوس إدواردو.